Fünf Kästen Bier als Anreiz - WSV Unterammergau glückt Revanche gegen ASV Eglfing

Von: Andreas Mayr

Torjäger vom Dienst: Ferdinand Brauchle bleibt mit dem WSV auf Aufstiegskurs. Foto: am © am

Die Geister der Vergangenheit haben die Unterammergauer Fußballer vertrieben – und am Ende herunter geschluckt.

Mit fünf Kästen Bier, die ihnen die Kollegen aus Oberau und Farchant dankbar lieferten. Als Anreiz fürs finale Duell in Eglfing hatten die Loisachtaler ihr Angebot nochmals aufgestockt. Sie brauchten doch so dringend einen WSV-Erfolg in Eglfing, um sich noch für die Meisterrunde zu qualifizieren. Für die Ammertaler war das eine Sache der Ehre, erst Recht weil ihnen die Eglfinger den direkten Aufstieg im Frühjahr vermasselt hatten. Mit einem 2:0-Erfolg erledigten die Gäste die Aufgabe professionell. „Wir wollten sie nicht hängen lassen, das hätte keiner verstanden“, betont Ludwig Hutter, Sportlicher Leiter des WSV.

Natürlich hatten die Gäste genug Motivation nach der Derbypleite gegen Kohlgrub vorige Woche. „Reden wir lieber nicht mehr darüber …“, merkt Hutter an. Die sportliche Führung der Unterammergauer forderte jedenfalls eine Reaktion – und bekam sie. Bereits nach drei Minuten gelang Niklas Gansler das 1:0. Den dürften die wenigsten Fußballexperten außerhalb Unterammergaus kennen – ganz im Gegensatz zum Papa: Leonhard „Jenny“ Gansler, Vereinsikone und seit Jahren Abteilungsleiter. Das erste Seniorentor des Juniors kam genau zu rechten Zeit. „Das hat uns in die Karten gespielt“, findet Hutter. Gansler, eigentlich im Mittelfeld daheim, belebte mit seiner quirligen Art den Angriff. Den Rest des ersten Abschnitts kontrollierten die Gäste. Nach der Pause wurde es wilder. Eglfing kam zu drei guten Chancen, verschoss unter anderem einen Elfmeter. Ferdinand Brauchle zielte bei seinem Strafstoß genauer. Mit seinem elften Saisontor beendete er die Vorrunde mal wieder als Torschützenkönig. „Haken dran und Winterpause“, resümiert Hutter. Sein Team feierte mit dem großen Anhang aus Oberau und Farchant. „Die haben sich saumäßig gefreut.“ (am)

ASV Eglfing – WSV Unterammergau 0:2 (0:1)

WSV Unterammergau: Diroma – Hartwig, Brauchle, Vogt, Wackerle, A. Speer, Kröker, Stumpecker, T. Speer, Klemm, Gansler – Eingewechselt: Schratt, Pangerl, Vral.

Schiedsrichter: David Becker (FC Penzberg). – Zuschauer: 150. – Tore: 1:0 (3.) Gansler, 2:0 (81.) Brauchle (Elfmeter).