Wagners Geniestreich macht den Unterschied: Unterammergau holt sich den Derbydreier in Bad Kohlgrub

Von: Andreas Mayr

Fassungslosigkeit und Freude: Die Unterammergauer Tobias Speer und Robin Reiter jubeln mit ihrem Torschützen Stefan Wagner (Mitte). Der Kohlgruber Markus Burkart (l.) verfolgt’s mit Grausen. © Rabuser

Es war schön anzusehen, wie sie in Bad Kohlgrub mit dem dritten Derby der Saison umgehen. Sie halten die Wertigkeit dieses Duells hoch.

Bad Kohlgrub – Zuvor traten die F-Jugend-Kinder von Kohlgrub und Unterammergau gegeneinander an, danach liefen die Fußballzwerge Hand in Hand mit den Großen ein. „Ein schönes Bild“, urteilte Oliver Pajonkowski, Trainer der Kohlgruber.

Auch wenn alle nicht gerade glücklich sind über die Derby-Inflation: Am Samstag spürte man davon nichts. Die Derby-Müdigkeit habe sich diesmal nicht gezeigt, bestätigte Josef Thiermeyer, der Coach auf Unterammergauer Seite. „Da war schon alles scharf geschaltet. Gott sei Dank nur während des Spiels.“

Danach ging’s in freundschaftlicher Atmosphäre vor dem Vereinsheim weiter. Aus Sicht der Gastgeber mit einem kleinen Makel: Die Kohlgruber verloren beide Spiele, also das der Minis und das in der Meisterrunde in der Kreisklasse der Männer. 0:2 hieß es am Ende – und Pajonkowski gefiel der Ausgang so gar nicht. „Für mich haben wir total unverdient verloren“, brummte der Trainer. Er sah seine Mannschaft als die „von Anfang an bessere“.

Zudem notierte er ein deutliches Übergewicht an Chancen. Der Gegner habe nicht wirklich oft ernsthaft aufs Tor geschossen. Bei dieser Analyse des Derbys ging Josef Thiermeyer nicht ganz mit, er räumte aber auch ein: „Der Sieg war nicht megamäßig verdient.“ Aber eben auch nicht unverdient. Mit dem Dreier kletterten die Unterammergauer sogar wieder an die Tabellenspitze.

Für Thiermeyer illustrierte das letzte Tor zum 2:0 den Hauptunterschied. Das fiel, als viele schon in Gedanken beim gemeinsamen Getränk waren. Torwart Nicolas Franz, ansonsten tadellos, hielt einen Schuss nicht fest, Kilian Wilhelm verwertete im zweiten Versuch. „Wir gehen dem Abpraller hinterher, da waren wir scharf drauf“, lobt er.

Fußballerisch hat das schon seinen Reiz, so oft gegen denselben Gegner anzutreten. Niemand wird überrascht, die Stärken und Vorlieben sind durchleuchtet. Bad Kohlgrub wollte auf keinen Fall den WSV ins Spielen kommen lassen, zog sich deshalb anfangs weit zurück und rutschte erst später nach vorne.

Die Unterammergauer wiederum äußerten ihren Respekt vor den Kohlgruber Kontern mit ebenso zurückhaltender Spielweise. „Wir wollten nicht ins offene Messer laufen. Wir wissen ja, wie sie uns knacken wollen.“ Unvermeidbar waren damit viele knackige Duelle im Mittelfeld. „Da waren viele Emotionen drin, wir haben hitzige Situationen überstanden“, sagt Thiermeyer. Mit Niklas Gansler im Defensiven Mittelfeld hatte der WSV einen Sheriff auf dem Platz, der viel abfing und vom Coach das Prädikat „überragend“ verliehen bekam.

Aber ganz ehrlich: Der einzige Grund, warum die Gäste das Derby gewannen, war Stefan Wagners genialer Moment in Minute 17. Für Kohlgrub und Trainer Panjonkowski war’s ein „superbeschissenes Tor“, betrachtet man die Entstehung. Beim Freistoß des WSV aus der eigenen Hälfte flog der Ball lange in der Luft. Doch niemand – außer Wagner – lief ihm bis zur Grundlinie hinterher.

Wie der Techniker diese schwierige Flanke verwertete, war sehenswert. „Eine glückliche göttliche Fügung“, urteilte Thiermeyer. Per Kopf aus spitzem Winkel lupfte er den Ball über Torwart Franz. Ganz klar die Klimax des Derbys. Dennoch wollte Pajonkowski die Leistung seiner Mannen nicht abwerten. Und haute – so ganz in Derbymanier – noch einen raus: „Wir waren von eins bis elf besser.“ (am)