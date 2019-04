Gansler: „Wir sind in diesem Jahr noch ungeschlagen, aber eben auch sieglos“

Im Niemansland

von Redaktion Garmisch-Partenkirchen schließen

Selbst eine Woche danach wusste Leonhard Gansler nicht so wirklich was sich da am vergangenen Sonntag beim Spiel gegen den TSV Benediktbeuern ereignet hatte.

Oder besser gesagt: wie es passieren konnte und vor allem warum. „Nach einer 3:0-Führung am Ende doch nur mit einem Punkt dazustehen, fühlt sich einfach wie eine Niederlage an“, räumt der Abteilungsleiter des WSV Unterammergau unumwunden ein. „Ich habe echt lang überlegt, ob ich so etwas schon mal miterlebt habe, kann mich aber nicht daran erinnern. Aber wir müssen das abhaken.“

Am besten schon an diesem Samstag, wenn der WSV beim ESV Penzberg (15.30 Uhr) antritt. Interessant ist auf alle Fälle, wie sich die Ergebnisse der Ammertaler seit der Winterpause gestaltet haben. 1:1 gegen Peißenberg, 2:2 in Schlehdorf und 3:3 gegen Benediktbeuern. Bleibt abzuwarten, ob sich die Serie in Penzberg fortsetzt. „Nach den drei Unentschieden ist es gerade nicht so einfach einzuschätzen, wo man wirklich hingehört“, sagt Gansler. „Wir sind in diesem Jahr noch ungeschlagen, aber eben auch noch sieglos.“ Nachdem man vergangene Woche aber schon recht nah dran war, soll der erste Sieg nun in Penzberg erfolgen. „Auswärts ist es zwar immer etwas anderes“, gibt Gansler zu bedenken, aber Bilanz auf fremden Plätzen ist in der aktuellen Saison keinesfalls mehr so frappierend wie in den vergangenen Jahren. Mit den verhinderten Michael und Simon Hibler sowie Simon Stumpfecker und Josef Thiermeyer muss der WSV zwar auf ein paar Spieler verzichten, „aber ich denke dass wir trotzdem eine ordentliche Mannschaft aufs Feld schicken werden.“ ak