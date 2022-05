WSV Unterammergau reagiert meisterlich: Thiermeyer bringt sein Team wieder in Fahrt

Akrobatisch: Sebastian Moser glänzte am Samstag als Vorbereiter und Regisseur beim WSV. © mayr

Josef Thiermeyer hat in der vergangenen Woche mit seinen Ansprachen offenbar den Nerv seiner Kreisklassen-Fußballer getroffen.

Unterammergau –Denn der WSV Unterammergau präsentierte sich im Heimspiel gegen den ESV Penzberg von einer ganz anderen Seite als noch eine Woche zuvor bei der Pleite in Höhenrain. Die Folge war ein glatter 4:1-Erfolg, der als klares Zeichen in Richtung Konkurrenz an der Spitze zu werten ist: So schnell darf man den WSV nicht abschreiben.

Thiermeyers Analyse hörte sich dann auch ein wenig freundlicher als zuletzt an. „Wir hatten zwar immer noch ein paar Phasen drin, in denen wir uns ein bisschen einlullen haben lassen, aber im Großen und Ganzen haben wir dieses Mal guten Fußball gezeigt und aufgrund des deutlichen Chancenplus’ verdient gewonnen.“

Ein wenig reinfinden mussten die Gastgeber aber schon, mussten sich mit der Marschroute der Penzberger erst anfreunden. „Der erwartet eklige Gegner“, urteilt der WSV-Trainer. „Der ESV hat hoch gepresst und uns gleich unter Druck gesetzt.“ Auch die erste Torchance ging auf das Konto der Eisenbahner, doch der Ball landete an der Querlatte. Vielleicht der Wachrüttler. Schnell stellten sich die Unterammergauer auf die gegnerische Spielweise ein. „Wir sind nicht verzweifelt, sondern haben eine Lösung gefunden, wie wir damit umgehen“, lobte der Coach. „Mit flachen Zuspielen durch die Abwehrkette konnten wir immer mehr Akzente setzen.“ Als Vorbereiter glänzte Sebastian Moser, der seine Mitspieler immer wieder in Szene setzte: Ferdinand Brauchle und Tobias Speer stellten innerhalb der ersten Viertelstunde auf 2:0. Ein verwandelter Foulelfmeter von Brauchle, ebenfalls von Moser herausgeholt, markierte kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit das 3:0.

Penzberg kam in einer kurzen Auszeit der Unterammergauer auf 1:3 heran, doch Brauchle stellte nach einer schönen Kombination schon bald auf 4:1 – die Entscheidung an diesem Samstagnachmittag. (Andreas Kögl)

Unterammergau – ESV Penzberg 4:1 (3:0)

WSV: Diroma – Klemm, Korntheuer, Stumpfecker, Zehetmeier, A. Speer, Vogt, Reiter, Moser, T. Speer, Brauchle. – Eingewechselt: Fuchs.

Schiedsrichter: Josef Schmid (FC Bayern München). – Zuschauer: 30. – Tore: 1:0 Brauchle (10.), 2:0 T. Speer (13.), 3:0 Brauchle (44., Foulelfmeter), 3:1 Reicheicher (52.), 4:1 Brauchle (56.).