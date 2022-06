WSV Unterammergau: Fokus auf die Partie, nicht auf die mögliche Feier

Von: Oliver Rabuser

Teilen

Weiß, wie man gegen Peißenberg gewinnt: Sebastian Moser siegte mit dem WSV vor neun Jahren gegen den TSV. FOTO: AM © AM

Gelingt dem WSV Unterammergau gegen Peißenberg ein Sieg, knallen die Korken. Der Klub stellt sich auf viele Zuschauer und durstige Kehlen ein.

Unterammergau – Seit Mittwoch steht die Steilvorlage: Gewinnt der WSV Unterammergau das Relegations-Rückspiel daheim gegen den TSV Peißenberg am Sonntag, wird es kein Halten mehr geben. Denn dann würde er die Vorherrschaft im Ammertal übernehmen und in die Kreisliga aufsteigen.

Bei den Gästen hat sich jedoch der personelle Fundus vergrößert, auch der Widerstand dürfte weit höher sein als beim zaghaften Auftritt vor eigenem Publikum. Zudem liegt der letzte Sieg über Peißenberg lange zurück. Vor mehr als neun Jahren gelang Unterammergau ein 3:1- Heimerfolg. Dazwischen lagen Spielzeiten in unterschiedlichen Ligen, aber auch vier Begegnungen ohne Dreier seitens der Ammertaler. Vom letztmals siegreichen Kader sind noch drei geblieben: Martin Grotz, Sebastian Moser und Coach Sepp Thiermeyer. Allesamt mit wichtigen Aufgaben betreut. Thiermeyer freilich als möglicher Aufstiegstrainer.

WSV Unterammergau vor Aufstieg: „Bier ist genügend da“

Darauf vorbereitet sind sie beim WSV nur bedingt. „Fürs Vorher gut, fürs Danach schlecht“, sagt Leonhard Gansler mit verschmitztem Unterton. Heißt: Bereits am Freitag wurde der Grill aufgebaut, zudem Bierwägen zum Befüllen bereitgestellt: „Wir machen da sicher etwas mehr als Peißenberg am Mittwoch“, stichelt der Abteilungsleiter.

Mit der Gemeinde wurde derweil eine höhere Kapazität an kostenfreien Parkmöglichkeiten vereinbart. Sollte es mit dem Aufstieg tatsächlich klappen, wartet die minimalistische Variante auf die Feierbiester. Keine bedruckten T-Shirts, nichts sonstig Außergewöhnliches. Aber: „Bier ist genügend da“, betont Gansler.

WSV Unterammergau: Zeichen stehen gegen TSV Peißenberg auf Attacke

Ursprünglich wäre die Mannschaft in der Nacht auf Samstag nach Kroatien aufgebrochen, geplant als A-Jugend-Saisonabschluss 2020. Doch sie blieb zuhause. Mit Ausnahme von Moser (Urlaub) und Moritz Korntheuer (verletzt) stehen deshalb alle Mann parat. Gansler warnt das Team vor zu großem Enthusiasmus. In Peißenberg hätten ob der forschen ersten Halbzeit „hinten raus etwas die Körner gefehlt“. Kontrollierte Offensive ist die Vorgabe. „Wir dürfen nicht im ersten Abschnitt alles raushauen.“ Prinzipiell aber stehen die Zeichen auf Attacke, hinten reinstellen werde sich der WSV sicherlich nicht.

TSV-Coach Florian Heringer kündigt indes an, ungleich offensiver agieren zu lassen, bedient sich dabei eines Routiniers mit höherklassiger Erfahrung. Neben zwei am Mittwoch verhinderten Kaderspielern sitzt Georg Reich auf der Bank. Der 36-Jährige spielte zusammen mit Teamkollege Michael Stoßberger viele Jahre für den SV Raisting in der Landes- sowie Bayernliga. (or)