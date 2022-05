„Kaltschnäuzigkeit fehlt“ - WSV Unterammergau hält sich trotz Remis Verfolger Münsing vom Leib

Runtergefischt: Unterammergaus Keeper Marco Diroma erweist sich abermals in Münsing als sicherer Rückhalt. © Stallein

Spitzenreiter WSV Unterammergau hat den knappen Zwei-Punkte-Vorsprung im Topspiel gegen Münsing verteidigt. Trotz der Nullnummer kamen die Fans auf ihre Kosten.

Münsing – Der WSV Unterammergau hält seinen ärgsten Verfolger auf Distanz. „Das Ziel war, hier nicht zu verlieren, das haben wir erreicht. So haben wir es weiter selbst in der Hand“, resümierte WSV-Fußballchef Leonhard Gansler nach dem torlosen, aber keineswegs langweiligen Spiel vor rund 50 mitgereisten Unterammergauer Fans beim Tabellenzweiten in Münsing.

Der Gastgeber hatte die erste dicke Chance der Partie, aber Keeper Marco Diroma klärte den Flachschuss von Münsings Lorenz Niggl aus spitzem Winkel in der 13. Minute reaktionsschnell zur Ecke. Fast im Gegenzug scheiterte auf der Gegenseite Tobias Speer allein vor SV-Torhüter Michael Hirn. Glück hatte der Tabellenführer nach einer halben Stunde, als ein Freistoß von Michael Lang nur die Latte touchierte.

„Den Zuschauern wurde jedenfalls etwas geboten.“

Beide Teams hielten sich nicht lange mit Mittelfeldgeplänkel auf, weshalb es immer wieder zu spannenden Torraumszenen kam. „Es war ein gutes 0:0“, stellte Gansler treffend fest. Und der Abteilungsleiter lag auch richtig mit seiner Einschätzung: „Die dickeren Chancen hatten vielleicht wir.“ Vor allem in der Schlussphase hätten sich die Münsinger nicht über einen Rückstand beklagen dürfen. Ihrerseits aber hatten sie nach einer guten Stunde vehement einen Elfmeter gefordert, als im Unterammergauer Strafraum zunächst SV-Torjäger Hans Zachenbacher und dann Lorenz Niggl im Zweikampf zu Boden gingen.

In der 80. Minute bugsierte Anton Speer den Ball, den Sebastian Moser zuvor aus fünf Metern nicht über die Linie gebracht hatte, zwar ins Tor. Schiedsrichter Stefan Brandt entschied jedoch auf Abseits. Nichts war’s. Kurz vor Schluss brachte zunächst Ferdinand Brauchle, der gegen resolut verteidigende Münsinger nicht wie gewohnt zur Entfaltung kam, den Ball nicht unter Kontrolle, den Abpraller setzte Tobias Speer knapp neben das Tor. „Die Chancen, die man machen muss, hatten heute wir. Aber da hat uns die Kaltschnäuzigkeit gefehlt“, zeigte sich Trainer Josef Thiermeyer mit seinem Spartenchef einer Meinung. „Insgesamt hat das Spiel aber das abgebildet, was die Tabelle zeigt.“ Zwei Topteams der Liga. „Den Zuschauern wurde jedenfalls etwas geboten.“ (RUDI STALLEIN)

SV Münsing – WSV Unterammergau 0:0

Unterammergau: Diroma – Zehetmeier, Brauchle, Korntheuer, A. Speer, Stumpfecker, T. Speer, Vogt, Moser, Kröker, Reiter – Eingewechselt: Schwarz

Schiedsrichter: Stefan Brandt (ASV Biburg) – Zuschauer: 100 – Tore: keine