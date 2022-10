Unterammergau holt Dreier bei SG Oberau/Farchant - Frühes Tor von der Mittellinie „Gift für uns“

Von: Oliver Rabuser

Traf von der Mittellinie zum 0:1: Simon Stumpfecker vom WSV Unterammergau. © AM

Der Tabellenführer der Kreisklasse 6, WSV Unterammergau, hat am Wochenende bei der SG Oberau/Farchant gastiert. Am Ende gewannen die Gäste knapp.

Oberau – Ein frühes Tor. In der Regel ist das der Wunsch, der Idealfall im Fußball. Oftmals dient es als Brustlöser, gibt Sicherheit und Selbstvertrauen. Doch von jeder Regel gibt es die Ausnahme, in diesem Fall ist die der WSV Unterammergau. Nach sieben Minuten ging der Spitzenreiter der Kreisklasse gegen die SG Oberau/Farchant in Führung. Am Ende verbuchten die Ammertaler auch drei Punkte mit dem 2:1-Auswärtssieg, doch Ludwig Hutter, der Sportliche Leiter, sprach hinterher davon, dass der Führungstreffer „Gift für uns war“.

Glücklicher Sieg für den WSV Unterammergau: Ludwig Hutter: „Oberau hatte sich eigentlich einen Punkt verdient“

Die Gäste hatten direkt das Zepter übernommen und jubelten frühzeitig, weil Simon Stumpfecker den Hammer auspackte und einfach mal von der Mittellinie den Ball unter die Latte des SG-Gehäuses donnerte. „Doch danach haben wir den Faden verloren und ihn auch nicht mehr wiedergefunden.“ Verschollen blieb er, ebenso verwaist die Strafräume auf beiden Seiten. Es entwickelte sich ein chancenarmes Spiel. Zwar kam die Spielgemeinschaft mehr und mehr auf, doch vor dem gegnerischen Gehäuse zeigte sich der zuvor Tabellendritte zu harmlos.

Zugleich blieb der WSV die Ausnahme von der Regel, auch ein zweites Mal. Denn nach Wiederbeginn dauerte es nur 120 Sekunden, ehe Julian Kröker den Ball sehenswert aus 22 Metern im langen Eck versenkte. 2:0 für Unterammergau, aber keine Besserung in spielerischer Hinsicht. Hingegen bestimmte die SG die Partie, doch es fehlte die Durchschlagskraft in der Offensive. Daran änderteauch das 2:1 nichts, denn das ging ebenfalls auf das Konto des WSV. Anton Speer verlängerte eine Flanke unglücklich ins eigene Netz. Dabei blieb es, weshalb Hutter am Ende erleichtert durchatmen konnte. „Denn Oberau hatte sich eigentlich einen Punkt verdient.“ Unterammergau verbuchte dennoch gerne die drei Punkte, ist damit doch auch die Teilnahme an der Aufstiegsrunde schon gesichert. Angesichts der elf Punkte Vorsprung kann der WSV nicht mehr auf Rang vier abrutschen. phi

SG Oberau-Farchant – WSV Unterammergau 1:2 (0:1)

SG: Ostler – Colorio, Fischer, Elgas, Bäuerle, S. Korthals, D. Korthals, Hocker, Hatzl, Wackerle, Wagner – Eingewechselt: Nicoloso, Lorenz, Lössl

WSV: Diroma – Hartwig, Brauchle, Korntheuer, Stumpfecker, A. Speer, Kröker, Vogt, T. Speer, Sebic, Reiter – Eingewechselt: Klemm, Hashimi

Schiedsrichter: Ilhan Yücel (FC Bayern München AG); Zuschauer: 45; Tore: 0:1 Stumpfecker (7.), 0:2 Kröker (47.), 1:2 A. Speer (75./ET); Gelbe Karten: D. Korthals – Brauchle, T. Speer