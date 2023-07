WSV Unterammergau: Auch ohne Neuzugänge weiter auf der Euphoriewelle

Von: Patrick Hilmes

Diesen Jubel haben sie konserviert: Die Unterammergauer feierten den Aufstieg in die Kreisliga. Coach Josef Thiermeyer sieht seine Mannschaft in der kommenden Saison keinesfalls als Kanonenfutter. © Andreas Kögl

Wie konserviert und transportiert man die durch einen Aufstieg entstandene Euphorie? Eine Frage, die sich viele Trainer vor der nächsten Saison in der höheren Spielklasse stellen.

Unterammergau – Nicht aber Josef Thiermeyer. Denn die Antwort liefert seine Mannschaft. „Das ist derzeit ein Selbstläufer“, betont der Coach des WSV Unterammergau.

Das soll gar nicht überheblich klingen, doch Thiermeyer ist begeistert von seinem Kader. „Das ist ein Haufen, der zusammengewachsen ist. Das nimmt dann eine Eigendynamik an, da brauchen wir Trainer nur punktuell eingreifen.“ Er ist selbst noch etwas überrascht, wie gut und schnell das alles beim WSV funktioniert hat. „Vor zwei Jahren war das noch ganz anders.“ Da stieß ein großer Trupp junger Spieler zur Herrenmannschaft, der erst mal integriert werden musste. Doch fix fügte sich ein Puzzleteil ins andere und schon spielte man um den Aufstieg in die Kreisliga mit, den die Unterammergauer mit einem Jahr Extra-Anlauf in der Vorsaison letztendlich realisierten.

Und da der Haufen so homogen ist, sieht der Coach auch keinen Bedarf, ihn groß umzustrukturieren. Auf der Zugangsliste steht bis dato ebenso niemand wie auf der anderen Seite. Abgesehen von Fabian Flüger, der nach München zog, aber eh vornehmlich in der Zweiten kickte. Thiermeyer sieht gar keinen Grund, nun für die höhere Klasse aufzurüsten. „Neue Spieler könnten das System gefährden. Zudem hat es sich jeder von den jetzigen Jungs verdient, Kreisliga zu spielen.“ Heißt nicht, dass neue Gesichter vom Hof gejagt werden. Beschäftigen würde man sich mit jedem, der will. Nur müsste derjenige exakt in das WSV-Gefüge passen. „Nur so kann man auch langfristig das Level halten.“

Ist begeistert von seinem Team: WSV-Trainer Josef Thiermeyer. © Andreas Mayr

Genau das ist das Ziel für die kommende Saison, wenn die Gegner SV Ohlstadt, TSV Peiting, SV Polling oder FC Wildsteig/Rottenbuch heißen. „Gegen die wollten wir immer spielen, jetzt können wir es. Da wird Zunder drin sein“, betont der Coach. Merkt er bereits im Training. Vor rund zwei Wochen sind sie auf den Platz zurückgekehrt und feilen derzeit kräftig an der Fitness – auch derzeit bei 30 Grad. „Da ist keiner der nicht mitzieht, von A bis Z merkt man, dass sie wollen.“ Bekam schon der 1. FC Garmisch-Partenkirchen zu spüren. Das Testspiel gegen den Landesliga-Aufstieger verloren die Ammtertaler lediglich mit 3:4. Ein Achtungserfolg. Denn aber will Thiermeyer nicht an die große Glocke hängen. „Da waren wir sehr passiv, haben mehr reagiert als agiert.“ Dennoch war er natürlich zufrieden. Zumal sich seine Mannen an diese Spielweise gewöhnen müssen. Fortan gehen sie nicht mehr in jede Partie als Favorit. „Von der Geschwindigkeit, vom Kopf her und der Zweikampfführung wird das eine ganz andere Hausnummer als in der Kreisklasse.“

Doch bange ist dem Coach keinesfalls, sein Team sah immer wieder gut aus in der Rolle als Underdog, wenn es in der Vorbereitung gegen höherklassige Teams ging. Zugleich fehlt natürlich die Erfahrung: Kann der WSV auch über eine ganze Saison auf dem Level mithalten? „Das ist die Frage, wie konstant wir sein können. Halbscharig dürfen wir uns auf jeden Fall nicht präsentieren.“

Erst mal wollen sich die Unterammergauer etablieren, dann von Woche zu Woche sehen, ob man die Zielsetzung anheben kann, ob vielleicht sogar die Aufstiegsrunde in der Mannschaft steckt. Eins ist sich Thiermeyer auf jeden Fall sicher: „Wir werden kein Kanonenfutter sein.“ Dafür konservierten und transportierten die Unterammergauer bisher zu gut ihre Aufstiegseuphorie. (Patrick Hilmes)