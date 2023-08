Erste Kreisliga-Saison der Vereinsgeschichte: WSV mit Licht, Schatten und viel Aufstiegseuphorie

Teilen

Wie hoch kann der WSV Unterammergau, hier mit Niklas Gansler (r.), heuer springen? © Andreas Kögl

Der WSV Unterammergau spielt erstmals in seiner Geschichte in der Kreisliga. Die Mannschaft und das Umfeld freut sich auf den Saisonstart am Samstag.

Unterammergau - Auf diesen Tag hat das halbe Ammertal jahrelang hingefiebert. Nach immer wieder vergeblichen Versuchen und dem dann doch Ende Mai realisierten Aufstieg tritt der WSV Unterammergau erstmals in seiner Vereinsgeschichte in der Kreisliga an. „Wir freuen uns riesig“, betont Ludwig Hutter, der Sportliche Leiter des WSV, der noch immer stolz wie Bolle auf das Team ist. „Jetzt gilt es – und es wäre klasse –, wenn wir die Liga halten könnten. Zutrauen tue ich es unseren Jungs auf alle Fälle.“

WSV Unterammergau formuliert Klassenerhalt als Saisonziel

Ähnlich sehen das Josef Thiermeyer und Tobias Benning, das Trainerduo. „Das wird ein heißer Tanz“, vermuten beide unisono. „Wir schätzen die Liga schon sehr stark ein. Und das nicht nur in der Spitze, sondern auch in der Breite, das kann ganz ganz eng werden.“ Zumal einige Vereine ganz offen den Aufstieg als Saisonziel ausgerufen haben. „Von Peiting und Peißenberg habe ich da was gehört und allen voran der MTV Dießen.“ Das Team vom Ammersee ist zusammen mit den Ammertalern aufgestiegen, mussten dafür aber den Umweg der Relegation gehen. Dann gleich einen Durchmarsch ins Auge zu fassen, spricht schon von gesteigertem Selbstbewusstsein. Doch der MTV entpuppte sich diesbezüglich schon in der Vorsaison als Lautsprecher.

In Unterammergau backt man deutlich kleinere Brötchen. „Für uns zählt erstmal nur der Klassenerhalt“, stellt Thiermeyer klar, nennt aber auch gleich den Unterschied zur abgelaufenen Spielzeit. „Letzte Saison mussten wir, diesmal können wir. Letztendlich haben wir überhaupt keinen Druck.“ Der WSV kann befreit aufspielen und ist bereits mit Feuereifer bei der Sache. Thiermeyer spricht von einer „tadellosen“ wie „intensiven“ Vorbereitung mit guter Trainingsbeteiligung. Was den Coach aktuell noch stört, ist die Umsetzung der Trainingsleistung im Spiel. „Das bringen wir in den Partien momentan noch nicht so ganz auf den Rasen, da gibt’s noch Licht und Schatten.“

Aufstiegskader bleibt zusammen: Keine Zu- und Abgänge beim WSV Unterammergau

Viel Licht sah Thiermeyer vor allem in den Begegnungen gegen das Landkreis-Aushängeschild 1. FC Garmisch-Partenkirchen (3:4), den SV Münsing-Ammerland (3:1) und teilweise im abschließenden Test vergangenen Freitag gegen den SV Fuchstal (2:2), als zum ersten Mal ein Match auf dem vor einem Jahr eingeweihten Trainingsplatz mit Flutlicht stattfand. „Wir werden in dieser Saison auch sicherlich etwas passiver spielen und stehen, um dann zu versuchen, die richtigen Antworten auf die Spielweise des Gegners zu geben“, kündigen die Coaches an. Im Training wurden immer wieder Spielsituationen und die entsprechenden Reaktion der Unterammergauer simuliert. „Da hat sicherlich ein gewisser Aha-Effekt eingesetzt“, sagt Thiermeyer.

Der WSV der Saison 23/24: (h.v.l.) Coach Josef Thiermeyer, Tobias Benning, Niklas Gansler, Luca Fuchs, Ferdinand Brauchle, Pius Zehetmaier,Tobias Speer, Simon Stumpfecker, Lukas Klemm, Anton Speer, (sitzend v.l.) Elias Hartwig, Stefan Wagner, Kilian Wilhelm, Josef Klarwein, Patrick Donoghue, Robin Reiter, Moritz Korntheuer, Valentin Zach, (vorne) Marco Diroma. © Andreas Kögl

Der Kader, mit dem der WSV das Abenteuer Kreisliga angeht, ist der alte. Keine Zu-, keine Abgänge. „Die Jungs, die den Aufstieg geschafft haben, haben es auch verdient, sich in der Kreisliga zu beweisen.“ Dabei kommt es vor allem auf die Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor an. Thiermeyer ist das bewusst: „Effektivität“, sagt er, „wird eine sehr große Rolle spielen.“

WSV empfängt daheim den TSV Peiting

Zum Auftakt kommt gleich ein richtiger Knaller: Der WSV empfängt vor heimischer Kulisse den TSV Peiting. „Eine gestandene Kreisliga-Mannschaft“, weiß Josef Thiermeyer. „Für uns allerdings doch eher ein unbeschriebenes Blatt.“ Der Ammertaler Coach weiß lediglich um das ähnliche Schicksal des TSV: „Immer ganz nah oben dran, ohne dann allerdings den Sprung zu schaffen.“ Diesen Nimbus der Unaufsteigbaren konnte Unterammergau inzwischen ablegen.

Das Personal, mit dem Thiermeyer die Auftaktpartie in Angriff nehmen will, wird sich vermutlich größtenteils mit der Aufstellung des letzten Vorbereitungsspiels decken. Kilian Wilhelm und Mateo Sebic gehören zur Kategorie „langzeitverletzt“. Bei Stefan Wagner, der sich gegen Fuchstal ein paar Stollenabdrücke abgeholt hat, Matthias Vogt und Sebastian Moserist die Einsatzbereitschaft noch fraglich. „Wir müssen auf uns schauen“, betont Co-Trainer Tobias Benning. „Wenn wir unsere Leistung bringen, dann tun sich auch Kreisliga-Teams schwer. Wenn uns das nicht gelingt, haben wir ein Problem.“

(ANDREAS KÖGL)