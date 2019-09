70 Minuten desolat - WSV Unterammergau mit Remis gegen ASV Eglfing

„So sollten wir nicht weitermachen“

Etwas zu beschönigen, das ist nicht Ludwig Hutters Ding. Der Sportliche Leiter bei den Unterammergauer Fußballern gilt als Freund klarer Worte.

Unterammergau– Gestern musste er mal wieder eine deutliche Ansage machen. „Die ersten 70 Minuten waren desolat, das muss man ehrlich sagen.“ Dass am Ende selten etwas Positives rauskommt, wenn sich mehr als zwei Drittel einer Partie so gestalten, ist logisch. Insofern gab es in den Unterammergauer Reihen auch wenige Klagen über das Ergebnis zu vernehmen, mehr über die Spielweise. Mit dem 0:0 waren die Gastgeber im Kreisklassenspiel gegen den ASV Eglfing gut bedient. Das vierte Unentschieden in der vierten Begegnung bereitet den WSV-Verantwortlichen aber wenig Freude. „Das hilft uns gar nichts, die Situation ist eher sehr bescheiden“, stellt Hutter klar.

Was los ist bei den Ammertalern, darüber gibt es auch im Verein nur Rätselraten. Nimmt die Mannschaft die Kreisklasse nach dem guten Abschneiden plötzlich auf die leichte Schulter? „Vielleicht“, sagt Hutter. „Wir wissen es auch nicht.“ Fakt ist aber: „So sollten wir nicht weitermachen, sonst könnte es richtig zaach werden.“ Schon vergangene Woche in Huglfing sei der Auftritt der Unterammergauer nicht wirklich erbaulich gewesen. „Diesmal war es aber noch eine Stufe schlimmer“, bemängelt Hutter. Der WSV bekam von Beginn an keinen Fuß auf den Platz. „Eglfing war in allen Belangen dominant.“ Läuferisch besser, im Kopf frischer, im Zweikampf energischer. Zum Glück fanden die Gäste keinen Weg durch die Unterammergauer Abwehr.

Das Anrennen ohne ein Erfolgserlebnis zermürbte die Eglfinger letztlich vielleicht ein bisschen. Denn in der Schlussviertelstunde ging den Gästen der Dampf aus. „Plötzlich waren wir am Zug“, sagt Hutter. Simon Stumpfecker bekam sogar eine gute Kopfballchance, beim Foul Christian Kolb blieb der Elfmeterpfiff aus. „Ein bisserl strittig“, sagt Hutter, macht aber eines klar: „Einen Sieg hätten wir auf keinen Fall verdient gehabt.“

WSV Unterammergau – ASV Eglfing 0:0

WSV: Diroma – T. Speer, A. Speer, Hibler, Wagner, F. Spindler, Grotz, Stumpfecker, Thiermeyer, V. Zach, Brauchle. – Eingewechselt: Kolb.

Schiedsrichter: Stefan Rießenberger (SC Pöcking-P.). – Zuschauer: 80.