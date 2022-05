WSV Unterammergau muss in die Relegation - zwei Chancen für die Kreisliga

Immer wieder Endstation: FCKS-Keeper Florian Lantenhammer ist vor WSV-Akteur Christian Syrowatka am Ball. © phi

Die Überraschung ist ausgeblieben. Zwar hat der WSV Unterammergau seine Hausaufgaben erledigt und den FC Kochelsee Schlehdorf am finalen Spieltag der Fußball-Kreisklasse letztendlich souverän mit 1:0 bezwungen.

Unterammergau – Dennoch ist die Saison für die Ammertaler noch nicht beendet. Sie müssen in der Aufstiegsrelegation nachsitzen. Denn der SV Uffing konnte im Parallelspiel keine Schützenhilfe leisten, verlor mit 1:4 beim SV Münsing, der sich damit die Meisterschaft sicherte.

Damit ist das Szenario eingetreten mit dem die Unterammergauer im Vorfeld schon gerechnet hatten. Ludwig Hutter, Sportlicher Leiter des WSV, betonte nochmals: „Wir haben es letzte Woche gegen Eglfing vergeigt.“ Doch nun bieten sich zwei weitere Chancen, das Spieljahr mit dem Aufstieg in die Kreisliga zu beenden.

In der ersten Relegationsrunde treffen die Unterammergauer in Hin- und Rückspiel auf den Elften oder Zwölften der Kreisliga 1, den TSV Peißenberg oder die DJK Waldram. Die genauen Paarungen werden am Montag gelost, ebenso auch die exakten Termine bekannt gegeben. Fix ist, dass der WSV zunächst auswärts, dann daheim antreten wird. Sollte Runde eins verloren gehen, gibt es noch eine weitere Chance gegen den Unterlegenen der anderen Relegationspartie. Dann folgt ein Spiel auf neutralem Platz.

WSV will erste Chance nutzen - Schlehdorfs Keeper hält lange seinen Kasten sauber

Von diesem Szenario möchte Josef Thiermeyer aber nichts hören: „Ich will die zweite Chance nicht. Wir sollten die erste nutzen.“ Denn er weiß, dass mentale Ballast nur größer werden würde. Der ist eh schon immens genug.

Daher hatte er sich auch mehr Tore gegen den FCKS gewünscht, „wäre besser für den Kopf gewesen“. War möglich, doch insbesondere Schlehdorfs Torwart Florian Lantenhammer hatte etwas dagegen, parierte mehrfach glänzend und sagte nach der Partie: „Das war mein letztes Spiel.“ Coach Maximilian Wagner aber erwiderte: Ich hoffe nicht.“ Einmal aber musste sich Lantenhammer geschlagen geben, als kurz nach der Halbzeitpause eine flache Hereingabe am zweiten Pfosten landete, wo WSV-Torjäger Ferdinand Brauchle stand und das Tor des Tages erzielte.