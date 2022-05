WSV Unterammergau „wahnsinnig stolz“: Noch kleinen Schritt vom Traum entfernt

Teilen

Jubeln bis zum Schluss: (v.l.) Simon Stumpfecker, Robin Reiter und Ferdinand Brauchle sind dem großen Ziel wieder ein Stück näher gekommen. © mayr

Der Traum von Aufstieg in die Kreisliga könnte nach dem 5.4-Erfolg des WSV Unterammergau gegen den TSV Benediktbeuern schon bald wahr werden.

Benediktbeuern – „Was die Jungs letzte Woche in Münsing und nun hier in Benediktbeuern gezeigt haben, war eine riesige Leistung, die uns wahnsinnig stolz macht“, resümiert der Sportliche Leiter des WSV, Ludwig Hutter.

Zumal die beiden erwähnten Klubs beide in der oberen Tabellenhälfte zu finden sind. „Auf den beiden heißen Plätzen so aufzutreten, zeugt schon von Charakterstärke – und das ist mit 19, 20 oder 21 Jahren nicht so selbstverständlich.“

Das knappe Endergebnis war lange Zeit eigentlich bei kaum einem auf dem Schirm, zu deutlich gestalteten die Gäste nach dem frühen Rückstand durch Benedikt Guggemos das Spielgeschehen. Für den Ausgleich zeichnete Tobias Speer aus dem Gewühl im Strafraum nur fünf Minuten später verantwortlich. Das war nur der Auftakt von weiteren Chancen der Unterammergauer, die allerdings noch etwas auf das nächste Erfolgserlebnis warten mussten.

Doch dann ging’s Schlag auf Schlag. Lukas Klemm mit einem Doppelpack innerhalb von zwei Minuten und Ferdinand Brauchle weitere drei Zeigerumdrehungen später sorgten für ein entspanntes 4:1 zur Halbzeitpause. Auch ein weiterer Treffer der Platzherren gleich nach Wiederbeginn, den Schiedsrichter Simon Krystkowiak Unterammergaus Moritz Korntheuer als Eigentor zuschrieb, hätte eigentlich nicht zwangsläufig zu erhöhter Unruhe sorgen brauchen. „Aber auf einmal machte sich doch Unsicherheit breit“, ärgert sich WSV-Trainer Josef Thiermeyer. „Da haben wir uns von der Hektik leider anstecken lassen.“

Aber die Ammertaler hielten sich schadlos, auch nachdem der Unparteiische eine fünfminütige Nachspielzeit anzeigte, hatte das Ergebnis noch Bestand. Dann traf aber Florian Ketterl mit einem direkt verwandelten Freistoß zum 3:4. Robin Reiters Tor im Gegenzug sorgte für kollektives Durchatmen in WSV-Kreisen, wenn auch nur kurzfristig. Denn Johann Leis brachte nur einen Gegenangriff später den TSV wieder heran.

„Leider haben wir es uns selber schwer gemacht“, urteilt Thiermeyer, während Hutter schon ein kleines Stück nach vorne schaut. „Jetzt schauen wir mal, was Münsing in Eglfing machen, und dann freuen wir uns auf zwei Endspiele, in denen wir uns den Traum erfüllen können.“ (Andreas Kögl)

Benediktbeuern - WSV U’gau 4:5 (1:4)

WSV Unterammergau: Diroma – Kröker, Korntheuer, Zehetmeier, T. Speer, Vogt, A. Speer, Stumpfecker, Reiter, Klemm, Brauchle – Eingewechselt: Grotz, Moser, Hartwig.

Schiedsrichter: Simon Krystkowiak (TSV Peißenberg) – Zuschauer: 75 – Tore: 1:0 Guggemos (16.), 1:1 T. Speer (21.), 1:2 Klemm (36.), 1:3 Klemm (38.), 1:4 Brauchle (41.), 2:4 Korntheuer (47., Eigentor), 3:4 Ketterl (90.+2), 3:5 Reiter (90.+3), 4:5 Leis (90.+4) – Gelbe Karten: Göttinger, Guggemos, Geiger, Poelt – Stumpfecker, Vogt, T. Speer, Korntheuer