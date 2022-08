Offensiv-Qualität macht den Unterschied: WSV Unterammergau ringt Oberau-Farchant nieder

Von: Andreas Mayr

Des Keepers letzte Aktion: Ende der ersten Halbzeit holt SG-Torhüter Daniel Ostler den Unterammergauer Romand Spindler von den Beinen. Deutlich zu rustikal für den Schiedsrichter, der Rot zückte. Foto: Andreas Mayr © Andreas Mayr

Egal, wie man dreht oder wendet: Am Ende landet Stefan Lorenz bei einem Fazit, das – dem ersten Reflex nach – wie eine Ausrede klingt. „Das Matchglück war nicht bei uns.“

Unterammergau – Wieder einmal, hält der Trainer der Spielgemeinschaft aus Oberau und Farchant fest. 0:3 verlor sein Team in Unterammergau. Hört sich deutlich an. Wobei sich beide Coaches einig waren, dass ihre Mannschaften recht ebenbürtig spielten und noch dazu für die Kreisklasse einen sehr gepflegten Kick hinlegten.

Doch das Pendel schlug am Ende klar zugunsten der Ammertaler aus. Die Lorenzsche Spurensuche führt zu den Minuten 5 und 45 – und beide Male spielte Schiedsrichter Yunis Widholz eine wesentliche Rolle. In Unterammergau genießt der junge Referee einen guten Ruf. Aus WSV-Sicht lag Widholz in beiden Szenen auch richtig. Zwei Pässe in die Tiefe erreichten jeweils einen frei stehenden Unterammergauer. „Abseits“ brüllte in beiden Aktionen der Anhang der Gäste – aus Fan-Sicht nichts Besonderes. Zumindest in der ersten Aktion, dem 0:1, sah auch Lorenz WSV-Stürmer Ferdinand Brauchle vor seinem Assist klar im Abseits, während Trainerkollege Josef Thiermeyer den Pass als regulär wertete. Bei der zweiten Szene landete der Ball bei Roman Spindler, der vor dem Strafraum von SG-Keeper Daniel Ostler abgeräumt wurde. Dafür gab’s Rot. In Unterzahl sowie im Rückstand war die Partie für die Gäste praktisch gelaufen.

„Zwei gute Mannschaften, die sich den Arsch aufgerissen haben“

Zum Thema Abseits wolle er diesmal lieber nichts sagen, scherzte Thiermeyer hinterher. Denn der Unterammergauer Anhang sah seine eigenen Spieler bei diversen weiteren Anspielen nicht in verbotener Position. Man sieht: Recht machen konnte es Referee Widholz eh niemandem, schon gar nicht ohne Linienrichter. Deshalb gab’s auch keine Vorwürfe vonseiten der Coaches. „Das waren immer schwierige Entscheidungen“, urteilt Lorenz und erklärt’s mit der Taktik beider Mannschaften, die sich ähnelte. Weil die Abwehrreihen eng zusammenschoben, versuchten die Teams, mithilfe von steilen Pässen sie auseinander zu rupfen. Im Fall der Ammertaler ging das auf. Thiermeyer sah dennoch einen spielerisch ordentlich aufgemöbelten Gegner. „Im Vergleich zum Vorjahr eine ganz andere Hausnummer.“ Kollege Lorenz beobachtete „zwei gute Mannschaften, die sich den Arsch aufgerissen haben“.

Nun, in einem Punkt unterschieden sie sich dann doch: die Qualität der Offensive. Während sich der WSV früher stark an Brauchles Klasse klammerte, klappt es nun auch ohne seine Treffer. Der Torjäger selbst hat das auch erst lernen müssen. „Ich bin froh, dass er das Element reinbringt, weil es uns unberechenbarer macht“, sagt sein Coach. Zwei der drei Tore legte der Kapitän seinen Mitspielern auf. „Ferdi blüht auf“, lobt Thiermeyer. Und das, obwohl er noch nicht 100-prozentig fit ist. Nach zwei Spielen mit 8:0 Toren steht Brauchle aber schon bei fünf Scorerpunkten.

Gegner Oberau/Farchant wartet noch auf den ersten Sieg. Trotzdem betont Lorenz: „Wir haben keinen Fehlstart.“

WSV Unterammergau –

SG Oberau-Farchant 3:0 (1:0)

WSV: Noll – Wagner, Brauchle, Stumpfecker, Kröker, Vogt, A. Speer, Spindler, Klemm, Hartwig, Klarwein – Eingewechselt: N. Gansler, Volk, Zehetmeier, Lieb.

SGO: Ostler – Huch, Colorio, Fischer, Elgas, Nicoloso, Bäuerle, S. Korthals, D. Korthals, Bader, Lößl. – Eingewechselt: Wackerle, Wagner, Schurz.

Schiedsrichter: Yunis Widholz (Pöcking). – Zuschauer: 218. – Tore: 1:0 (5.) Klarwein, 2:0 (62.) Klemm, 3:0 (63.) Kröker. – Rot: Ostler (SGO/45.). – Gelb-Rot: Hartwig (WSV/82.)