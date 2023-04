WSV Unterammergau verliert völlig verdient gegen Oberau

Von: Oliver Rabuser

Ihm gelang der Treffer des Tages: Martin Wackerle traf per Kopf für Oberau/Farchant. Damit hatte er bereits in minute 15 den Endstand hergestellt. FOTO: Oliver Rabuser © Oliver Rabuser

„Ohne Grundtugenden geht es halt nicht“: Unterammergau ist nach der verdienten Niederlage gegen die SG Oberau/Farchant bedient.

Oberau – Bei anhaltendem Regen ist es nicht wirklich schwer, wie der gern zitierte begossene Pudel auszusehen. Doch reicht die Symbolik bei Weitem nicht für die Gefühlslage des WSV aus. Robin Reiter stapft mit grimmigem Blick in die Kabine, knallt die Tür hinter sich zu. Interims-Coach Tobias Benning verweist auf die Notwendigkeit einer Zigarette vor der Analyse. Ludwig Hutter greift unverzüglich zur warmen Leberkässemmel, um die Synapsen wenigstens mit irgendetwas Angenehmen zu versorgen. „Da reicht ein Wort: bodenlos“, spricht der Sportliche Leiter Klartext.

Dann kommt Marco Diroma des Weges. Der WSV-Keeper ist vom Naturell eher der sachliche Betrachter, hadert nicht gleich mit alles und jedem. Doch auch war fassungslos. „Wie kann man in der ersten Halbzeit so leblos auftreten“, fragt der 32-Jährige rhetorisch vor sich hin. Fünfzig Meter hinter Diroma folgt Stefan Lorenz. Nicht nur mit der Taktiktafel im Arm, sondern vor allem mit einem Grinsen im Gesicht. „Hochverdienter Sieg,“ entfährt es dem Coach der SG Oberau/Farchant nach dem 1:0-Überraschungscoup.

Oberau Trainer Lorenz glücklich über „verdiente drei Punkte“

„Taktisch überragend miteinander gearbeitet“, hätten Lorenz’ Spieler. Ohne gelernte Offensive hatte sich der SG-Trainer eine „Tripple-Sechs“, einem Dreierverbund vor der Abwehrkette, mit Dominik Korthals als zusätzliche Absicherung entschieden. „Gut verteidigt, wenig Chancen zugelassen, verdiente drei Punkte geholt“, betonte Lorenz und freute sich über den aufgegangenen Matchplan. Er war nicht mal überrascht, dass der WSV keine zwingende Chance hatte. „Sie spielen im Grundsatz immer das Gleiche, du musst einige Spieler rausnehmen und die Wege zum Tor zumachen.“

Unterammergau: Ernüchterndes Fazit von WSV-Trainer Benning

Benning hatte gehofft, der Sieg am vorherigen Wochenende würde Auftrieb geben. Stattdessen hielt er nach dem Schlusspfiff fest: „Das Enttäuschende ist, dass wir uns das heute wieder kaputt gemacht haben.“ Die ersten zehn Minuten betitelt er noch als „ganz okay“. Danach habe seine Mannschaft „alles vermissen lassen, was ein Fußballspiel ausmacht“. Schlimmer noch: „Wir haben uns versteckt.“ Benning erkannte eine Fehlinterpretation seiner Elf, in Form eines Selbstläufers. „Aber ohne Grundtugenden geht es halt nicht.“

Die Führung der SG machte alles noch schlimmer. Kapitän Korthals schickte den Ball auf die rechte Seite zu Christoph Fischer, dessen Flanke erreichte ausgerechnet den schmalsten und leichtesten Akteur auf dem Platz. Doch Martin Wackerle nickte zum einzigen Treffer des Tages ein. „Beim Gegentor zu weit weggestanden, so war es eine einfache Situation für die SG“, bemängelte Benning. Fazit des WSV-Trainers: „Wir haben nicht das gemacht, was wir uns vorgenommen haben.“