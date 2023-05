Leader gehen voran - WSV Unterammergau überzeugt gegen TSV Erling-Andechs

Von: Andreas Mayr

Tobias Speer netzte für den WSV. © WSV Unterammergau

Langsam sieht Unterammergau wieder wie Unterammergau aus. Auch wenn der Trainer noch warnt: „Ich bin vorsichtig.“

Unterammergau – Denn das Wörtchen Trendwende wird gerne inflationär verwendet. Der WSV bleibt auf jeden Fall bis zum Ende der Saison bei seinem Vorgehen: Geschaut wird von Woche zu Woche, und nicht mehr langfristig geträumt. Josef Thiermeyer hat ein paar Bedingungen an seine Mannen weitergegeben. Die essenzielle: Bevor sie ans Zaubern denken, gehört erst einmal die Arbeit erledigt. Besonders in der Pflicht sieht er sein Führungspersonal – und das lieferte beim 3:0 über Andechs, was von ihm verlangt war.

Die Kombination aus Stefan Wagner und Simon Stumpfecker stand hinten „wie zwei Bänke“. Ähnlich großen Einsatz brachten auch die Offensiven, Ferdinand Brauchle und Robin Reiter, auf. „Unsere Leader haben die Grundtugenden vorgelebt, der Rest hat mitgezogen“, betont der Trainer.

Als Dosenöffner half das 1:0 von Brauchle, ein Tor puren Willens. Am gegnerischen Strafraum jagte er einem Andechser den Ball ab und versenkte ihn. Josef Thiermeyer sah danach „lauter solche Aktionen voll Galligkeit und Wollen“. Auch fußballerisch sah es wieder nach dem alten WSV aus. „Schöne Spielzüge“ mit mehreren Varianten und Kombinationen bekam der Coach geboten – inklusive der Treffer von Tobias (36.) und Anton Speer (67.). Bei dem Ergebnis ließ sich auch die kurze Schwächephase nach der Pause wegstecken. „Typisch, dass man da zwei, drei Schritte weniger macht.“ (am)

WSV Unterammergau – TSV Erling-Andechs 3:0 (2:0)

WSV: Diroma – Kröker, Brauchle, Wilhelm, Stumpfecker, A. Speer, Gansler, Klemm, Wagner, Donoghue, Reiter – Eingewechselt: Hartwig, T. Speer, Schwarz, Vogt, Lieb

Schiedsrichter: Paul Thiel (TSV Farchant) – Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Brauchle (6.), 2:0 T. Speer (36.), 3:0 A. Speer (67.) – Gelbe Karten: Schilling (TSV Erling-A.) son