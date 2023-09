WSV-Coach Thiermeyer sauer: „Diese Schwankungen käsen mich an“

Mannschaft vergibt beste Chancen

Von Oliver Rabuser schließen

Trotz bester Chancen hat der WSV Unterammergau klar gegen den TSV Altenstadt veloren. Trainer Sepp Thiermeyer macht nach der Pleite seinem Ärger Luft.

Unterammergau – Ludwig Hutter suchte nach den richtigen Worten, um die Ereignisse der vorangegangenen 90 Minuten für die Zuschauer via Mikrofon am besten zu verpacken. Viel sagte der Sportliche Leiter des WSV Unterammergau dann nicht. Doch was er sagte, traf es genau. „So, das war’s – aber das war nichts.“ Einige Besucher im Gastrogarten mussten schmunzeln, wohingegen es im Lager der Ammertaler wenig bis gar keinen Grund zum Lachen gab.

„Das Ergebnis ist demotivierend und frustrierend.“

Die 1:4-Heimniederlage gegen den TSV Altenstadt fühlte sich schmutzig, unnötig, desillusionierend an. Sepp Thiermeyer fand noch mehr Beschreibungen. „Das Ergebnis ist demotivierend und frustrierend“, gab der WSV-Coach knapp zu Protokoll. Er wollte nur weg. Mit Frau und Nachwuchs durch den Hinterausgang der Sportanlage in Richtung Scherenau. Wie kann man nur so doof sein?, muss sich Thiermeyer da gefragt haben. Entsprechend dünn waren die Erklärungsversuche des Aufstiegstrainers. „Wir haben uns das Bein selber gestellt.“

Zur Pause nahmen Mannschaft, Zuschauer und Betreuer den 1:2-Zwischenstand noch als Betriebsunfall hin. Unterammergau trat nicht als Supermacht auf, hatte aber eine Litanei an hochkarätigen Chancen auf dem Fuß. Ferdinand Brauchle, Tobias und Anton Speer, aber auch Kapitän Robin Reiter hielten den Gast mit ihren Nachlässigkeiten am Leben.

WSV Unterammergau „klar spielbestimmend“, aber ohne Torgefahr

Bessere Gelegenheiten bekommt man in dieser Spielklasse selten. Schon gar nicht in der Masse. „So viele Möglichkeiten hatten wir in einer ersten Halbzeit noch nie“, betonte Hutter. Er sah die WSV-Elf „klar spielbestimmend“ – was am Ende nichts nützt. Blöd auch: Es sollten nicht mehr allzu viele Chancen hinzukommen.

Vielleicht hätte Josef Klarwein zweimal einfach mit dem schwächeren linken Fuß abziehen sollen, anstatt ins Nirwana zu dribbeln. Lukas Klemm bekam noch eine dieser hundertprozentigen Möglichkeiten: Das leere Tor vor Augen, schoss er verzögert, zudem so schwach, dass Franz Demmler noch auf der Torlinie klären konnte.

Trainer Sepp Thiermeyer ärgert sich über Schwankungen des WSV Unterammergau

Zu diesem Zeitpunkt war der Endstand bereits besiegelt. Kardican Yapici hatte noch vor Seitenwechsel das flapsige Abwehrverhalten der WSV-Defensive genutzt, um eine bis dato einseitige Partie auf skurrile Art und Weise zu drehen. Der Aufsteiger fügte sich im zweiten Abschnitt seinem Schicksal, präsentierte sich anfällig bei den Umschaltmomenten der Altenstädter, hatte selbst aber weder den Elan noch die Ideen, um die zweite Heimniederlage abzuwenden.

Trainer Thiermeyer zeigte sich unzufrieden und genervt. „Diese Schwankungen käsen mich an.“ Einmal hui, eine Woche später pfui. „Es gibt keinen logischen Grund dafür.“ (OLIVER RABUSER)