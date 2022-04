Zäher Triumph im Flipperkasten

Von: Andreas Mayr

Eins links, zwei rechts: Die Murnauer Torschützen in Waldram, Manuel Diemb (l.) und Georg Kutter. © Andreas Mayr

Als eines der wenigen Teams der Fußball-Kreisliga konnte der TSV Murnau an diesem Wochenende spielen. Der Spitzenreiter hielt sich bei der DJK Waldram schadlos, hatte aber lange Zeit seine Mühe mit dem Gegner. Doch der Top-Torjäger der Liga war wieder zur Stelle.

Waldram – Die Sportanlage der DJK Waldram kannte Tim Schmid bislang nur aus Überlieferungen. Und das waren gewiss keine Heldenepen. Keine einzige Partie hatte der TSV Murnau in der gemeinsamen Kreisligazeit, immerhin neun Saisons, dort gewonnen. Doch den Trainer kümmern derlei Serien nicht. Er ist nach Murnau gekommen, um die neue Ära einzuleiten, um aufzusteigen. An dieses Ziel ist Murnau wieder ein Stück näher herangerückt. Mit 3:1 gewann der Tabellenführer bei Schmids erster Partie in Waldram.

Komprimierter Kick auf kleinem Feld

Kein normales Duell, so viel muss man betonen. Am Spielfeldrand türmte sich der Schnee. Mit 20 Minuten Verspätung pfiff Schiedsrichter Tobias Brendel an. Die Lage verlangte es so. Über den Kunstrasenplatz hatte Schmid einiges gehört. Doch die Realität überstieg nochmals sämtliche Berichte. „Hab’ ich auch noch nie gesehen“, sagt der Peitinger. Vom Strafraum zur Außenlinie zählte er – geschätzt – nur drei Meter. Entsprechend kam ein komprimierter Kick heraus mit vielen Zweikämpfen, langen Bällen und einigen Einwürfen, die zu gefährlichen Torszenen führten. Stefan Schubert, der Murnauer C-Jugend-Coach, hat für diese Art einen schönen Begriff geprägt: „Fußball im Flipperkasten“ nannte er’s. „Viel kleiner darf ein Platz nicht sein“, betont Schmid.

Seine Mannschaft war aber vorbereitet auf die Sonderheit in Waldram – so gut das ging. Die ganze Woche über hatte der Coach auf verengten Räumen trainieren lassen, um die Verhältnisse bestmöglich zu simulieren. Herauskam trotzdem „ein wildes Spiel“, hält Schmid fest. Sein Team schaffte es nicht, die Partie zu ordnen.

Murnaus Lebensversicherung Georg Kutter

Schon der Start verlief schleppend, auch wenn Murnau nach zehn Minuten in Führung ging. Josef Bierling spielte Georg Kutter auf rechts frei. „Eiskalt vollstreckt“, lobt der Trainer. Nach dem torlosen Vorwochenende traf Top-Schütze Kutter in Waldram doppelt. Praktisch wie’s sein Coach prophezeit hatte. In den wichtigen Duellen sei der TSV auf Kutters Treffer angewiesen. „Wenn nur alle so gut zuhören würden“, scherzt der Coach. „Heute haben wir ihn gebraucht.“ Denn die Gastgeber waren ein ebenbürtiger Gegner. Murnaus Führung glichen sie umgehend mit einem abgefälschten Schuss aus. „Nicht unverdient“, merkt Schmid an.

Eines der unangenehmsten Spiele der Saison“

Die Halbzeit nutzte er, damit sich seine Fußballer auf die Essenz dieser Partie konzentrierten, die einmaligen Umstände ausblenden. Klappte gut, wie das zweite schnelle Tor von Manuel Diemb unterstrich. Ein zweites Mal konterte die DJK, diesmal mit einer 20-minütigen Druckphase. Die Zuschauer brachten ordentlich Stimmung ins Duell, die sich trotz der Minusgrade aufheizte. Mit Glück überstand Murnau die starken Minuten der Gastgeber. Für die Waldramer, das darf man nicht ausblenden, geht es in der Rückrunde ums Überleben. Das spürte man in jeder Aktion. „Sie haben uns keinen Millimeter geschenkt“, sagt Schmid, der die Partie als eines der „unangenehmsten Spiele“ der Saison einsortiert. Mit dem 3:1 erlöste Georg Kutter den Murnauer Anhang. In solchen Spielen „kannst du was liegenlassen“, merkt der Coach an. Der TSV meisterte die Prüfung – und fuhr danach direkt zum Feiern nach München.