Zehn Minuten stellen alles auf den Kopf

Von: Christian Fellner

Seine beiden Treffer genügen nicht: Bad Kohlgrubs Markus Burkart (l.). © Oliver Rabuser

Nah dran, mehr aber nicht: Der FC Bad Kohlgrub sehnt sich auch nach 21 Spielen in der Fußball-Kreisliga 1 nach dem ersten Punkt. Gegen den SV Miesbach genügte auch eine zweimalige Führung nicht.

Bad Kohlgrub – Das Warten auf den Erfolgsmoment geht weiter. Auch Saisonspiel Nummer 21 für den FC Bad Kohlgrub endete mit einer Niederlage. 2:5 hieß es am frühen Sonntagnachmittag gegen den SV Miesbach. Hört sich deutlich an. Doch: Im Grunde gaben die Kohlgruber die Begegnung innerhalb von zehn Minuten aus der Hand. „Zehn Minuten Blackout“, bestätigt Trainer Oliver Pajonkowski. Ungefähr dieses Zeitfenster benötigten die Gäste, um aus einem Kohlgruber 2:1 ein Miesbacher 5:2 zu machen.

Natürlich fehlen dem Kohlgruber Coach langsam die Erklärungsversuche. „Ist halt so in unserer Lage“, sagt er. Die Gastgeber hatten einen guten Start erwischt, sich schnell zwei gute Chancen erarbeitet. Und im dritten Anlauf lag der Ball dann auch im Tor der Gäste. Markus Burkart zeichnete für das 1:0 verantwortlich. Kohlgrub war weiter bemüht. Letztlich hauten sich die Platzherren das Ding aber selbst ins Netz: Der Schiedsrichter sah Max Meditz als Schützen des Eigentors zum 1:1 nach einer Ecke.

„Aber selbst nach der Pause sind wir gut aus der Kabine gekommen“, schildert Pajonkowski. Und tatsächlich gelang nochmals die Führung durch Burkart. Dann jedoch nahm das Unheil seinen Lauf: Es brachen besagte zehn Minuten an, die alles auf den Kopf stellten. „Quasi im Gegenzug haben wir uns das 2:2 eingefangen“, moniert der Trainer. „Geschlafen.“ Der Anfang vom Ende. „Das waren einfach zu viele dicke Schnitzer dann.“ Zack, zack ging’s auf einmal. Vier Minuten nach dem Ausgleich das 2:3. Dann ein Elfmeter. „Wir gehen von hinten hin, der fällt leicht“, sagt Pajonkowski. Nur eine Minute später Treffer fünf. „Wir müssen nur ins Aus klären, er schlägt am Ball vorbei, der Gegner läuft allein aufs Tor.“ Danach war es um die Moral der Kohlgruber bestellt. Mental waren die Gasgeber nicht mehr in der Lage, in die Partie zurückzufinden. „Ein 2:5 noch zu drehen, das klappt halt einfach nicht.“

So zog auch diese Chance auf Zählbares vorüber. „Dabei hat es lange Zeit wirklich gut ausgesehen“, betont Pajonkowski. Am Ende waren es zu viele Fehler in kurzer Zeit, die den FC ausbremsten.