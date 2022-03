Zurück im Abstiegskampf

Von: Oliver Rabuser

Lässt die dickste Chance liegen: Florian Langenegger (l.) verschießt gegen Ichenhausen einen Elfmeter. Kein Torschuss des 1. FC in Hälfte zwei © Oliver Rabuser

Elfmeter verschossen, kein Torschuss in Hälfte zwei: Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen verliert nicht unverdient die Partie der Fußball-Landesliga Südwest gegen den SC Ichenhausen und findet sich dort wieder, wo er nicht mehr sein wollte.

Ichenhausen – Am Anfang dominiert die Überzeugung, nach Schlusspfiff hängen die Köpfe. Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen unterlag beim SC Ichenhausen mit 0:2, obwohl er in der Frühphase der Partie alles Erdenkliche dafür tat, das Gegenteil zu erreichen. Die zweite Niederlage in Serie lässt die Elf der Interimstrainer Hansi Huber, Florian Scheck und Beqir Loshi wieder deutlich aktiver am Abstiegskampf der Fußball-Landesliga teilhaben – der FC rutschte auf einen der drei Relegationsplätze ab.

Verschossener Elfmeter der Knackpunkt

Die Schwaben verschanzten sich zunächst in der eigenen Hälfte, legten Wert auf die Defensive und verzichteten auf ein Anlaufen des Gegners jenseits der Mittellinie. Der 1. FC sah indes im mutigen Nachvornespielen seine Chance und ergriff die Initiative. „Im Prinzip waren wir in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft“, konstatierte Huber. Wohlwissend, dass diese Aussage Einschränkungen impliziert. Der Pfostenschuss von Moritz Müller war hierbei noch das geringste Übel. Eher schon sorgte ein verschossener Handelfmeter für Nachdenklichkeit in den Reihen der Garmisch-Partenkirchner. Florian Langenegger übernahm während der laufenden Spielzeit die Verantwortung und traf bislang stets sicher. Seinem Versuch am Samstag fehlte jedoch die nötige Geschwindigkeit, um Ichenhausens Torhüter Liridon Rrecaj zu bezwingen. Huber sah in dieser Szene den „Knackpunkt“, obwohl sie sich nach gerade Mal zehn Minuten zutrug.

Strittige Elfmeterscheidungen

Tatsächlich wechselte das Momentum anschließend die Seiten. Plötzlich wurde dem SCI ein Handelfmeter zugesprochen. Huber dachte zunächst, der Ball touchierte nur den Buckel von Jakob Jörg. Der Verursacher korrigierte später auf halb halb. Andreas Beckmann bedankte sich mit dem 0:1. Huber wollte den Unparteiischen nicht explizit kritisieren, merkte aber an, dass zwei weitere ahndungswürdige Vergehen im Strafraum gegen Müller und Martin Hennebach im Raum standen, dem Schiedsrichter aber die Courage fehlte, fortwährend auf den Punkt zu zeigen. „Aber Schuld sind wir eigentlich selber“, relativierte der Coach. Denn die Gäste stellten sich nochmals ungeschickt an. Nach einer kurz ausgeführten Ecke wurde der Ball ins Halbfeld zurückgespielt. Warum dann aber bei der anschließenden Hereingabe auf den langen Pfosten sowohl Torhüter David Salcher als auch die komplette Defensive überrascht und infolge dessen unsortiert waren, wusste auch Huber nicht aufzulösen. „Hätte man besser verteidigen können“, urteilte er.

Offensive des 1. FC lahmt

Noch skurriler war die Tatsache, dass der 1. FC im zweiten Abschnitt keinen Torschuss mehr zustande brachte. Natürlich fehlten Stefan Durrs Ideen. Aber aus dem Mittelfeld erfolgte praktisch keine Fütterung der Stürmer. „So kann man nicht gewinnsen“, sagt Huber. Müssen der 1.FC aber, will er sich nicht dauerhaft mit dem Abstiegskampf beschäftigen müssen. Am Besten schon am kommenden Samstag gegen den SV Egg an der Günz.