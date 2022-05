Zwei Aussetzer sorgen für Kabinenfrust

Von: Oliver Rabuser

Gleich schlägt’s gleich ein: Durachs Lukas Kohler vollstreckt. Die FC-Kicker (v. l.) Florian Langenegger, Christoph Schmidt, Martin Hennebach und Schlussmann David Salcher haben das Nachsehen. © Erwin Hafner

Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen hätte einen Sieg so dringend im Abstiegskampf gebracht. Doch Durach hat was dagegen.

Durach – So richtig freuen konnten sich die Spieler des 1. FC Garmisch-Partenkirchen nicht. Sie hatten den Sieg in Durach vor Augen, was angesichts der übrigen Ergebnisse ein Meilenstein für den direkten Ligaverbleib gewesen wäre. Doch zwei kapitale Aussetzer binnen einer Spielminute hätten beinahe zu einer noch trostloseren Ausgangslage geführt.

Allein der späte Ausgleich durch einen Foulelfmeter bewahrt die Gäste vor der sicheren Relegation. Einen kleinen Trostpreis gab’s auch noch: Ein Direktabstieg ist seit Samstag ausgeschlossen. Für die Mannschaft offensichtlich kein ausreichendes Zuckerl. „Alle waren niedergeschlagen“, beschreibt FC-Trainer Hans-Georg Huber die Szenen nach der Partie in der Kabine. Klar: „Du lässt den Gegner kaum gewähren, haust dir die Dinger dann aber praktisch selber rein.“

Schon das torlose Remis zur Pause war tendenziell für die Gäste unbefriedigend. Sie hatten durch Moritz Müller und Jonas Schrimpf tolle Schussgelegenheiten, zudem einen mit Gefahrenpotenzial versehenen Freistoß von Michel Naber. Doch alle drei Situationen konnte VfB-Keeper Julian Methfessel in Klasse-Manie bereinigen.

Die Allgäuer hatten ihre beste Phase nach dem Seitenwechsel, als der 1. FC wohl noch den ausgelassenen Möglichkeiten nachtrauerte. Huber moniert, dass der Ball in einigen Szenen „nicht ordentlich geklärt“ wurde. Schnell aber rüsteten sich die Werdenfelser wieder. „Wir haben gleich wieder in die Ordnung gefunden.“ Und endlich zugeschlagen. Müller, der ja immer lauert, wenn die feindliche Abwehrkette hinten rumspielt, packte zu, als Durachs Außenverteidiger die Wegstrecke zur Mitte falsch einschätzte. Der FC-Torjäger nahm den Kopf hoch und schob mit der Innenseite ein. Insoweit bemerkenswert, als Müller ja gerne den strammen Schuss präferiert, beim Training während der Woche jedoch nur Abschlüsse mit dem Innenspann zulässig waren. „Scheint etwas zu bringen“, unkt Huber.

Dann aber die beiden fatalen Missgeschicke und frostigen Momente im Lager des FC. Zweimal hätte der Ball vor dem Ausgleich geklärt werden müssen, letztlich aber gab’s Ecke für Durach, die nach Innen rauschte und im dritten Versuch im Kasten von David Salcher landete.

Kaum war das Spiel wieder freigegeben, lag der Ball abermals hinter Salcher. Martin Hennebach hatte die Kontrolle über einen absolut ungefährlichen Moment verloren und den Ball dergestalt vertändelt, dass Maximilian Wieder frei vor Salcher vollstrecken durfte – 1:2. Noch einmal bäumten sich die Garmisch-Partenkirchner auf. Aufgemuntert vom Kollektiv an der Seitenlinie. Mit Erfolg. Nach einem regelwidrigen Einsteigen von Christoph Gruber gegen Moritz Müller gab es Strafstoß für den FC und die Ampelkarte für den Verursacher. Stefan Durr verwandelte sicher, doch noch schöner wäre es gewesen, hätte sich Augenblicke später Methfessel gegen Schrimpf nicht neuerlich zur Glanztat aufgeschwungen. Somit kommt es für den 1. FC Garmisch-Partenkirchen am kommenden Samstag zum Showdown gegen Bayernliga-Aufsteiger TSV Nördlingen.