Zwei frühe Patzer: 1. FC Garmisch-Partenkirchen spielt dem Gegner in die Karten

Von: Andreas Mayr

Da hilft alles Lamentieren von Dominik Schubert nichts: In dieser Situation gibt es den Elfmeter, der zum 2:0 für den FC Ehekirchen führt. © mayr

Bittere Pleite: Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen leistet sich gegen den FC Ehekirchen früh zwei Patzer, die er nicht mehr wettmachen kann.

Garmisch-Partenkirchen – Der Frust des 1. FC dröhnte sogar aus den Lautsprechern. Wenn auch unfreiwillig. Just nach dem Gegentor zum 0:2 schaltete Arne Albl das Mikrofon zu früh an. Das ganze Areal hörte ihn sagen, was er dachte: „Haut’ sie doch gleich selber rein“, moserte der Sportchef des 1. FC Garmisch-Partenkirchen, der eben auch als Stadionsprecher agiert. Widersprechen wollte und konnte ihm keiner ob der Aussetzer bei beiden Gästetreffern. Von diesen frühen Rückschlägen in den ersten 20 Minuten erholte sich die Mannschaft nicht. 1:2 unterlag der 1. FC im wichtigen Duell gegen Ehekirchen, das nach dem Abpfiff das Feld als Feiermeile nutzte. Die üblichen Emotionen, die der Abnutzungskampf gegen den Abstieg freisetzt.

Alle Spieler des FC Ehekirchen waren auf Ligaerhalt programmiert. Stabilität setzten sie als höchste Maxime an. Ihr Plan ging deshalb so gut auf, weil der 1. FC eine große Schwäche nicht in den Griff bekommt. Die Startschwierigkeiten begleiten die Mannschaft zur Unzeit. Trainer Hans-Georg Huber kommt nicht hinter dieses offensichtlich psychische Phänomen. „Wir können das noch so oft ansprechen: In der Hinsicht sind die Jungs beratungsresistent.“ Diesmal patzte Routinier Martin Hennebach in Minute zwei. Sein Fehlpass führte zu einem Eckball, den Außenverteidiger Markus Müller ins Tor köpfte. Das 1:0 formte die Partie zugunsten der Ehekirchner. Bereitwillig nahmen sie die Rolle des passiven Torwächters wahr, dessen Mannen nur bei Gegenangriffen ausrückten.

Die Hausherren waren zur Offensive gezwungen, wobei Huber und seine Trainerkollegen ohnehin attackieren wollten. „Wenn wir gegen die nicht offensiv was wagen, gegen wen dann?“, fragt der Uffinger. An den besten Momenten beteiligten sich die auffälligsten Werdenfelser, die Mittelfeldspieler Michael Naber und Andreas Grasegger. Letzteren zeichnete der Coach hinterher als „besten Spieler“ seiner Mannschaft aus, was in zweierlei Hinsicht etwas über den Auftritt des FC verriet: Grasegger fungiert nur als Standby-Fußballer, trainiert nicht durchgehend. Außerdem kennt man ihn eher für seine defensiven Aktionen. Als Einziger habe er die Order auf nassem Rasen umgesetzt, betont der Coach: „Schießen, schießen, schießen.“ Auf dem rutschigen Untergrund „müssen wir cleverer sein“, betont Huber. Galt gleichermaßen für die Defensive. Nach einer Flanke rutschte Christoph Schmidt der Ball über den Fuß. Bei der anschließenden Hereingabe riss Dominik Schubert den Kapitän der Gäste, Matthias Rutkowski, zu Boden. Für die Aktion kassierte er die Gelbe Karte und der FC das 0:2 per Elfmeter (17.).

Spätestens zu diesem Zeitpunkt sank das Stimmungsbarometer. „Körpersprache bei minus 15“, kritisiert Huber. Direkt im Anschluss verpasste Moritz Müller allein stehend das 1:2. Noch so eine Szene, die sich in den Nachmittag einfügte. Der Angreifer pflügte mal wieder das ganze Stadion um, war links, rechts und hinten zu finden – kam danach aber nicht mehr gefährlich vors Tor. Auch seinen Kollegen mangelte es an Lösungen – mit Ausnahme des Tores von Christoph Schmidt nach einem Freistoß.

Woran’s lag? „Wir machen in sehr, sehr vielen Situationen genau das Falsche“, sagt der Trainer. Auffällig oft passiere das bei Heimspielen, als ob eine zusätzliche Last auf die Schultern drücke. Die zwei Zähler gegen die Spitzenteams „sind für die Katz“, klagt Huber. Als einziger Lichtblick des Nachmittags stellten sich die Ergebnisse der anderen heraus: Keiner der direkten Konkurrenten gewann.