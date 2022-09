Zwei Gesichter: SG Oberau/Farchant verliert nach Halbzeitführung noch

Die SG Oberau/Farchant konnte den Vorsprung nicht über die Zeit bringen. © Andreas Mayr

In der ersten Hälfte stark, in der zweiten das Spiel aus der Hand gegeben. Zur Pause führt die SG Oberau/ Farchant beim ASV Eglfing noch mit 2:1.

Eglfing – Doch kurz nach Wiederanpfiff gleicht Eglfing durch einen Strafstoß aus. Das zieht Oberau den Zahn. Die körperlich stärkeren Eglfinger machen noch zwei Tore, gewinnen mit 4:2.

Oberau muss somit weiter auf seinen ersten Saisonsieg warten. Dass Eglfing auf heimischem Rasen gleich zu Beginn Dampf machen würde, damit hatten die Werdenfelser gerechnet. Sie ließen sich auch nach dem 0:1 gleich in der zweiten Minute nicht hängen. „Wir waren in der ersten Halbzeit in meinen Augen sogar die bessere Mannschaft“, erklärte Oberaus Co-Trainer Julian Ritter. Nicht nur gelang durch Christoph Lössl der Ausgleich. Als Martin Wackerle in der 43. Minute im Strafraum gelegt wurde, gab Schiedsrichter Uwe Melzer Elfmeter: Florian Elgas sorgte für die 2:1-Führung zur Pause. „In der Kabine haben wir gesagt: Eglfing wird jetzt wahnsinnig Druck machen, wir müssen aufpassen“, betonte Ritter.

Doch nur kurz nach dem Seitenwechsel grätschte Oberaus Torwart John Keen einen heranstürmenden Eglfinger um. Der Unparteiische zeigte wieder auf den Punkt: Diesmal gab es Strafstoß für die Platzherren. „Beide Elfer muss man geben“, räumte Ritter ein. Matthias Heringer verwandelte zum neuerlichen Ausgleich. „Dann haben wir das Spiel komplett aus der Hand gegeben“, ärgert sich der Co-Trainer. Die abgezockteren Eglfinger stellten auf 4:2 und machten damit alles klar. „Unser Gegner war dann viel präsenter“, gibt Ritter zu. „Insofern ist die Niederlage auch völlig verdient.“ (kb)

ASV Eglfing - Oberau/Farchant 4:2 (1:2)

Oberau: Keen–Colorio, Leischer, Fischer, Elgas, Bäuerle, S. Korthals, D. Korthals, Wackerle, Wagner, Lössl - Eingewechselt: Huch, Nicoloso, Bader, Höcker Schiedsrichter: Uwe Melzer (SV Lichtenau Weilheim; Zuschauer: 70, Tore: 1:0 Hutter (2.), 1:1 Lössl (17.), 1:2 Elgas(43., Elfmeter), 2:2 Heringer (47, Elfmeter), 3:2 Hutter (52.), 4:2: Heringer (79.); Gelbe Karten: Keen, Korthals