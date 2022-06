Murnau schickt Wolfratshausen in die Bezirksoberliga - Abschied von Trainer und drei Spielerinnen

Teilen

Servus: Tobias Webers Äre als Murnauer Landesliga-Coach ist vorbei. © TSV Murnau

Nachdem alles vorbei war, teilte sich Tobias Weber Gefühlswelt in zwei Teile. Den einen Part nahm die Erleichterung ein.

Wolfratshausen – Froh ist Weber, dass nun seine zweijährige Ära als Coach der Murnauer Landesliga-Fußballerinnen ein Ende hat – ein positives. Dem gegenüber steht der Part mit der Wehmut. Hat ihm die Arbeit beim TSV trotz des reichlichen Umfangs mächtig Spaß gemacht.

Dessen wurde er sich nochmals am finalen Spieltag beim BFC Wolfratshausen bewusst. „Das zeigt, wie die Mannschaft drauf ist“, betont Weber. Er meint damit vor allem die Moral seiner Damen. Die lagen nach 1:0-Führung zur Pause mit 1:2 zurück. Für den BFC ging es ums nackte Überleben in der Landesliga, den Klassenerhalt. Die Murnauer hingegen hatten nichts mehr zu gewinnen oder zu verlieren. Entsprechend dachte Weber nach dem Rückstand: „Das war’s.“ Zumal der TSV mal wieder am Stock daher kam, lediglich eine Auswechselspielerin auf der Bank, keine gelernte Torhüterin zwischen den Posten stehen hatte. Zudem lief beispielsweise mit Felicitas Buchner eine Akteurin auf, die vier Jahre nicht mehr gespielt hatte. Entsprechend fehlte auch das nötige Fitnesslevel für diese Spielklasse. „Da nicht alle läuferisch mithalten konnten, waren wir beinahe zu Zehnt auf dem Platz“, erzählt Weber. Daher betitelt er den Ausgang der Partie auch als „Wahnsinn“. Denn Murnau siegte dank eines Doppelpacks von Annika Doppler noch mit 3:2 – und schickte damit Wolfratshausen in die Bezirksoberliga. Ein schlechtes Gewissen hat Weber nicht: „Nein, das ist Schmarrn. So ist halt der Sport. Die Wolfratshauserinnen haben es selber verbockt, sie hatten genügend Chancen – in dem Spiel und auch zuvor.“

Nun ist Webers Job getan. Er hat Murnau als Aufsteiger zum Klassenerhalt geführt und die Saison auf Rang fünf abgeschlossen – neun Punkte vor den Abstiegsrängen. Zurück bleibt zunächst das zwiegespaltene Gefühl. „Wehmut und Last weg – ein Stückerl von beiden.“ Wie es weiter geht? Noch fraglich. Laut Weber hat der TSV noch keinen Nachfolger für ihn gefunden. Zudem hört nicht nur der Coach auf, auch drei Spielerinnen verkündeten ihren Abschied: Simone Goldhofer, Antonie Albrecht und Laura Fischer. Weitere beschäftigen sich mit ähnlichen Gedankenspielen. Namen will Weber keinen nennen. „Denn vielleicht kann man es ihnen noch ausreden.“ (phi)