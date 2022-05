Zwischen Überheblichkeit und Effizienz

Von: Oliver Rabuser

Das war zu erwarten: Der TSV Murnau hat den FC Bad Kohlgrub deutlich mit 8:1 besiegt. Der Spitzenreiter der Fußball-Kreisliga 1 ließ zwischenzeitlich aber die nötige Ernsthaftigkeit vermissen.

Bad Kohlgrub – Am Ende war das Ergebnis von der erwarteten Nachdrücklichkeit geprägt. Der TSV Murnau löst seine Nachholaufgabe beim FC Bad Kohlgrub mit dem 8:1-Erfolg souverän. Richtig deutlich wurde die Geschichte aber erst im zweiten Spielabschnitt, nachdem Tim Schmid die Ernsthaftigkeit nach einem weitgehend pflichtschuldigen Auftritt seines Teams noch einmal nachschärfte. Hinterher blieb Kritik freilich aus. „Die Punkte waren wichtig, und phasenweise haben wir schöne Tore geschossen“, bilanziert der TSV-Coach. Auf Kohlgruber Seite hielt sich das Bedauern in Grenzen. „Das Ergebnis ist zu hoch, aber Murnau war klar besser“, lautet das Fazit von Oliver Pajonkowski.

Nach 2:0 will Murnau zaubern

Für die Erle-Kicker begann die Partie denkbar ungünstig. In einem der ersten Augenblicke der Partie rutschte Keeper Nicolas Franz aus, als er eine aufs Tor gezogene Flanke von Andreas Knoll greifen wollte – 0:1. Nach einem abgefälschten Freistoß von Domink Hoch zum 0:2 war die Entscheidung praktisch schon gefallen. Sahen zumindest die Gäste so. Plötzlich waren die schwierigen Bälle gefragt. Jene Zuspiele in die Spitze, die hübsch anzusehen sind, aber eher selten den auserwählten Adressaten erreichen. Murnau agierte schlichtweg überheblich. Schmids lautstarker Unmut war unüberhörbar, und auch die Wechsel zur Pause waren so im Vorfeld wohl nicht alle geplant. Doch der Coach relativiert die Dinge: „So ein Spiel ist schwierig.“ Ganz ohne drastische Ansage ging´s aber nicht. „Wir machen Kohlgrub stark wegen fehlender Passqualität und etwas Larifari.“ Perfekt präzisiert.

Kohlgrub wittert seine Chance

Schnell roch das Schlusslicht den Braten und läutete die Phase des Widerstands ein. Verzog Johannes Büchel per Linksschuss noch knapp, konnte TSV-Keeper Felix Schürgers beim Schlenzer von Simon Ollert, der entgegen den Prognosen doch spielen konnte, nur noch zur Ecke klären. Als dann mit Thomas Bauer wieder ein Murnauer beim Zuspiel in die Spitze fruchtlos in die Zauberkiste griff, sah sich Abteilungsleiter Michael Adelwart zu einem Anpfiff von den Zuschauerrängen gezwungen. Nicht zu Unrecht. Denn im Gegenzug fiel das 1:2. Schürgers wurde von seinem Vorderleuten unnötig zum Rettungsausflug genötigt. Und weil der misslang, traf Josef Niklas ins leere Tor.

Derby ohne Emotionen

In die Spur geholfen hat den Drachen letztlich der 100. Saisontreffer, den Manuel Diemb aus knapp 20 Metern markierte. „Rückraum nicht besetzt“, moniert Pejonkowski. „Wichtig für uns“, konstatiert Schmid. Nach dem Seitenwechsel stellte der TSV dann das Einbahnstraßenschild auf. Die Treffer fielen aus FC-Sicht unglücklich, letztlich aber auch viel zu leicht. „Es war super viel abgefälscht“, bedauert Pajonkowski, der die Moral nach dem 1:5 „kurzzeitig im Keller“ wähnte. Schmid indes sah in seinen Mannen im zweiten Abschnitt das „fittere Team“ und setzte schnell den Haken unter eine für ein Derby komplett emotionslose Partie.