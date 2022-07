100 und 50 (+1) Jahre Sport in Bayrischzell: SC und SV feiern gemeinsam

Zwei Jubiläen

100 Jahre Skiclub Bayrischzell, 50 (+1) Jahre Sportverein Bayrischzell: Die Vereine feiern die großen Jubiläen gemeinsam.

Bayrischzell – In Bayrischzell herrscht schon aufgrund der leicht isolierten Lage seit jeher ein besonderes Gemeinschaftsgefühl. Das betonen Florian Müller und Johann Marx unisono. Und die Vorsitzenden des Skiclubs (Müller) und Sportvereins (Marx) sollten es wissen. „Fast jeder Bayrischzeller ist in beiden Vereinen“, sagt Müller. Da es ist nur folgerichtig, dass sie ab Donnerstag ihre Jubiläen gemeinsam feiern: Den SC gibt es seit 100 Jahren, den SV seit 51. Allerdings konnte der SV das 50-Jährige im vergangenen Jahr coronabedingt nicht richtig begehen, also holt er das mit der 50-(+1)-Feier nach.

Die Planung hierfür hat jeder Verein zunächst für sich begonnen. Doch man kennt sich eben in Bayrischzell. Irgendwann sei aufgefallen, dass inklusive des fest etablierten Goaßmaßfests des Trachtenvereins eine große Schnittmenge der Mitglieder fast drei Wochen in Folge im Einsatz gewesen wäre. „Da haben wir uns zusammengehockt und beraten, dass wir ein schönes Festwochenende machen“, erklärt Müller. Heute beginnt es.

SC Bayrischzell

„Es ist eine Ehre, einen solchen Traditionsverein führen zu dürfen“, sagt Müller zu 100 Jahren SC Bayrischzell. Aktuell sind es 540 Mitglieder. Wobei seit dem eigentlichen Geburtstag ein weiteres halbes Jahr dazugekommen ist. Offiziell beschlossen wurde die Gründung der Skisektion Bayrischzell am 16. Januar 1922. Der Skisport am Sudelfeld ist gar noch ein gutes Vierteljahrhundert älter. Die ersten Jahre der Sektion prägten die Gründungsmitglieder Gustl Müller, Fritz Pellkofer und Hans Bauer: Sie starteten bei den Olympischen Winterspielen 1928 in St. Moritz, ergänzt durch Stefan Kistler in der Militärpatrouille. Auch in den Jahren danach feierten die Bayrischzeller Skisportler zahlreiche Erfolge – vor und nach dem Krieg, wie es in der Festschrift zum 100-Jährigen heißt.

In den Gründungsjahren wie heute liegt der Fokus darauf, jedem Kind in der Gemeinde Skifahren und Langlaufen beizubringen, sagt Müller. Mit diesem Ansatz gelingt es bis heute, erfolgreiche Sportler auszubilden. Jüngste Beispiele sind Weltcupstarter David Zehentner im Freeski und Biathlon-Nachwuchshoffnung Johanna Puff.

In 100 Jahren hat der Skiclub einige Traditionsveranstaltungen ins Leben gerufen. Sei es der Langlauf-Nachtsprint, das Nostalschirennen, der 2006 von Müller und Franz Mayer ins Leben gerufene Wendelstein-Bergzeitlauf oder von 2009 bis 2015 der Snowboard-Weltcup am Sudelfeld. „Zeitweise hatten wir fast jedes Wochenende eine Veranstaltung“, blickt Müller zurück.

SV Bayrischzell

Der SV Bayrischzell setzt sich vor allem aus der Fußballabteilung zusammen, die auch den größten Teil der Vereinsgeschichte einnimmt. Doch schon lange vor dem SV wurde in Bayrischzell gekickt: Um 1930 fanden auf dem Viehtrieb zur Gödenbauern-Alm die ersten Spiele statt. Nach dem Zweiten Weltkrieg gründete sich 1947 der FC Bayrischzell, der auf der Postwiese spielte. Von 1949 bis 1954 war der FC eine Sparte des Skiclubs, ehe diese aufgelöst wurde.

Am 23. Juni 1971 folgte die Gründung des Sportvereins, in dem die bereits bestehenden Sportabteilungen „Ski- und Tennisclub, Eisstockschießen und Schützen“ vereinigt und „diesem Verein noch weitere Abteilungen wie Fußball, Leichtathletik usw.“ zusammengeführt wurden, wie es in der Chronik heißt. Initiator war wie schon beim FC Karl Pritzl.

Fortan war die Seewiese die neue Heimat der Fußballer, das Vereinsheim folgte im Juni 1989. Ihren bislang größten Erfolg feierten die Bayrischzeller Fußballer in der Saison 2015/16: den erstmaligen Aufstieg in die Kreisklasse. „Leider hat Gustl Braun das nicht mehr erlebt“, berichtet Marx vom Traum des verstorbenen Vorsitzenden und Namensgeber der Sportanlage. Ihren Erfolg wiederholten die Bayrischzeller 2019/21.

Abseits des Fußballs ist das Bergzeitfahren auf die Niederhofer Alm eine Veranstaltung, „die nach wie vor im Landkreis ihresgleichen sucht“, ist Marx überzeugt. Bei 31 Auflagen ist Skiclub-Vorsitzender Müller mit 14 Siegen Rekord-Titelträger. „So oft bin ich nicht mal mitgefahren“, sagt Marx lachend.

Für die nächsten Jahre plant Marx, den Sportplatz auszubauen und der Leichtathletik mehr Möglichkeiten zu geben. Das Hauptaugenmerk liegt auf dem Nachwuchs. „Wir wollen der kleine, sympathische Verein bleiben“, sagt Marx. Dieser zählt aktuell 390 Mitglieder.

Das Festprogramm

Die Feierlichkeiten von SC und SV Bayrischzell beginnen am heutigen Donnerstag um 18 Uhr mit dem Festzug vom Bahnhof zum Festzelt am Seeberg. Es folgt der Bieranstich mit gemeinsamem Kesselfleischessen. Auftakt des Festabends ist am morgigen Freitag um 18 Uhr. Es spielt die Combo DiSentis. Weiter geht es am Samstag, 9. Juli, um 19 Uhr mit dem Goaßmaßfest des Trachtenvereins, der Oberland Express sorgt für die Musik.