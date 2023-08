Fehlstart für den TSV Weyarn: „Nutzen unsere Chancen nicht und es kommt dann, wie es kommen muss“

Teilen

TSV Weyarn steht nach dem ersten Spieltag ohne Punkte da. © Thomas Plettenberg

Der TSV Weyarn startet daheim mit einer Niederlage in die neue Saison. Gegen die Reserve der Grünwalder setzte es für die Weyarn-Elf ein knappes 0:1.

Der TSV Weyarn hat den Auftakt in die neue Saison der A-Klasse 12 verpatzt. Nachdem die Mannschaft in der vergangenen Saison aus der Kreisklasse abgestiegen war, läuft es auch eine Liga tiefer erst einmal nicht rund. Am ersten Spieltag kassierten die Weyarner eine 0:1-Niederlage gegen den TSV Grünwald II. Der entscheidende Treffer für die Gäste fiel erst in der Schlussphase.

Vor dem Seitenwechsel hatten sich beide Teams egalisiert. „Grünwald hatte etwas mehr Spielanteile, aber die erste Halbzeit war relativ ausgeglichen“, sagt Weyarns Abteilungsleiter Christian Wacker. Beide Offensivreihen konnten sich die ein oder andere Chance erarbeiten, Weyarn scheiterte hierbei jedoch entweder am Schlussmann der Gäste oder der Latte. „Die zweite Halbzeit war dann ein Spiel auf das Tor von Grünwald“, meint Wacker.

Doch trotz zahlreicher Einschussmöglichkeiten blieben die Hausherren ohne einen eigenen Treffer. „Wir haben die Chancen nicht clever genutzt, und dann kam es, wie es kommen muss“, so Wacker. Nach einer Ecke brachte die Grünwalder Landesligareserve den Ball im Weyarner Tor unter und machte dessen Fehlstart perfekt. Am zweiten Spieltag steht der TSV Weyarn schon unter Druck. Am Sonntag, 20. August, ist der TSV um 14 Uhr beim SV Arget zu Gast. (emi)

TSV Weyarn – TSV Grünwald II 0:1 (0:0)

Tor: 0:1 Starke (83.).