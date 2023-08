Duell der Wiedergutmachung: SC Wall empfängt SG Waakirchen/Schaftlach

Toni Bernöcker, Kapitän des SC Wall. © Verein

Sowohl der SC Wall als auch die SG Waakirchen mussten zuletzt eine derbe Niederlage hinnehmen. Jetzt stehen sie sich im direkten Duell gegenüber.

Waakirchen – Die SG Waakirchen/Schaftlach will den komplett verpatzten Saisonstart abwenden, wenn sie heute Abend um 19.30 Uhr zu Gast beim SC Wall ist. „Wir sind heiß und wollen den ersten Dreier der Saison einfahren“, kündigt Coach Sebastian Giglberger an. Bisher gab es gegen den FC Real Kreuth II (1:4) und die SG Tegernseer Tal (1:3) zwei Niederlagen.

„Die Motivation ist hoch. Das hat sich auch im Training am Dienstag gezeigt, da waren 29 Spieler da“, sagt Giglberger. Er muss auf Hans Nachmann (verletzt) und Maxi Pfister (Urlaub) verzichten.

Auch der SC Wall will sich nach dem 0:2 in Hartpenning von einer anderen Seite zeigen. „Wir haben in der Mannschaftssitzung die Fehler angesprochen“, sagt Trainer Michael Niederlöhner. „Ich wollte von den Jungs nicht 1000 Ausreden hören, warum wir in Hartpenning nicht gewonnen haben, sondern die eine Antwort, warum wir gegen Waakirchen gewinnen.“

Matthias Pisch und Chris König verabschiedeten sich in den Urlaub, Kapitän Toni Bernöcker und Franz Aigner kehren nach Verletzungspausen zurück. Am Freitag feiert dann SC-Torwart Andreas Waldschütz mit der Mannschaft und dem Verein seinen 30. Geburtstag. „Ich hoffe, ich kann mit guter Laune kommen, sofern das Ergebnis passt“, sagt Trainer Niederlöhner. (MICHAEL EHAM)