A-Klasse: TSV Irschenberg verpasst Sprung an die Spitze – TSV Bad Wiessee siegt bei Trainer-Debüt

Der TSV Irschenberg spielte nur 1:1 gegen Miesbach II. © THOMAS PLETTENBERG

Der Ball rollt wieder in der A-Klasse 3. Mit vier Nachholspielen meldete sich die Liga gestern aus der Winterpause zurück.

Miesbach – Dabei verpassten die SF Föching gegen Arget einen wichtigen Dreier. Andreas Rohnbogner gewinnt sein erstes Spiel als Trainer des TSV Bad Wiessee, und Christian Pralas holt mit seinem SV Miesbach II gegen den TSV Irschenberg einen Punkt.

Wall muss coronagebeutelt gegen die SG Waakirchen/Schaftlach eine 0:1-Pleite hinnehmen.

SC Wall – Waakirchen-Schaf. 0:1 (0:0)

Tor: 0:1 Eybel (69.).

Stark coronageplagt musste der SC Wall gegen die SG Waakirchen/Schaftlach antreten. Acht Corona-Fälle und vier seit Samstag genesene Spieler hatte Trainer Sepp Bernöcker zu beklagen. „Wir mussten auf Dreierkette umstellen und ein paar ehemalige Spieler aktivieren, um genug Leute zu haben“, erzählt Bernöcker, der sein Team trotz der Niederlage lobt. „Sehr ärgerlich, aber der Auftritt hat Mut gemacht“, resümiert er. Sein Gegenüber Vincent Lechner sah seine Mannschaft in einer kampfbetonten Partie spielbestimmender: „Wir haben den Kampf voll angenommen und dagegengehalten.“ Nach dem Führungstreffer rettete SG-Schlussmann Maximilian Pfister sein Team: Er parierte einen Strafstoß von Stefan Münch.

Türk Spor Hausham – TSV Bad Wiessee 0:3 (0:0)

Tore: 0:1 Höß (67.), 0:2 Bogovic (77.), 0:3 Bogovic (78.).

Einen klaren Auswärtssieg hat der TSV Bad Wiessee in Hausham geholt. Gegen Türk Spor gewann das Team von Trainer Andreas Rohnbogner, der damit erfolgreich in seine Amtszeit startete, mit 3:0. „Wir waren überlegen und hätten höher gewinnen können“, stellt Rohnbogner fest. Nach hinten habe sein Team wenig zugelassen und so verdient gewonnen. Dabei stand es nach 45 Minuten noch 0:0, doch der gelernte Torhüter Gregor Höß brachte die Gäste nach 67. Minuten in Führung: Mit einem Doppelpack binnen einer Minute machte Slavko Bogovic alles klar. „Die erste Halbzeit war ausgeglichen“, findet Haushams sportlicher Leiter Ender Sarbalkan. Nach dem Seitenwechsel seien es individuelle Fehler gewesen, die zu den Wiesseer Treffern führten. „Sonst wäre ein Unentschieden drin gewesen.“

SV Arget – SF Föching 2:2 (0:1)

Tore: 0:1 Heitmann (29.), 0:2 März (67.), 1:2 Berger (86./FE), 2:2 Beil (90.+5).

Eine späte wie bittere Punkteteilung haben die Sportfreunde Föching hinnehmen müssen. Gegen Tabellennachbar SV Arget hat Föching eine 0:2-Führung aus der Hand gegeben – am Ende hieß es 2:2. „Wir haben gut gespielt und gut dagegengehalten“, findet Trainer Andreas Theofilidis. „Schade, dass wir uns nicht belohnt haben.“ Die Führung durch Christoph Heitmann und Thomas März glich Arget kurz vor Schluss aus. Theofilidis aber zieht positive Schlüsse: „Darauf werden wir aufbauen. Unsere A-Jugend-Jungs haben sich fantastisch eingefügt und uns gleich geholfen.“ Mit dem Klassenerhalt wird es eng: Föching und Arget trennen sechs Punkte.

SV Miesbach II – TSV Irschenberg 1:1 (0:0)

Tore: 1:0 Städter (64.), 1:1 Palivec (79./FE).

Der TSV Irschenberg hat bei der Reserve des SV Miesbach einen Punkt geholt. Damit klettert der TSV auf Rang zwei, verpasst aber den Sprung an die Spitze. „Das war ein gutes A-Klassenspiel zum Auftakt“, findet Miesbachs Trainer Christian Pralas, der einen Zähler gegen seinen Ex-Klub holte. Dabei wäre mehr drin gewesen für seine Elf, denn vor der Pause scheiterte sie per Strafstoß an Irschenbergs Keeper Martin Futschek. Den Führungstreffer erzielte Niklas Städter, der seine immense Körpergröße ausnutzte und zum 1:0 einköpfte. Doch Marek Palivec, Top-Torjäger der Liga, glich per Elfmeter aus. Damit erzielte Palivek, der im Winter von Türk Spor wieder zurück nach Irschenberg gewechselt war, seinen 15. Saisontreffer. (Michael Eham)