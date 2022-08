A-Klasse: SV Miesbach will beim SV Parsberg punkten - „Im Derby gilt nur der Sieg“

Frisch gestärkt: Der SV Parsberg, hier Lorenz Harzer (r.), will an den Sieg gegen Wörnsmühl anknüpfen. © MK

In der A-Klasse 14 ist jedes Spiel ein Landkreis-Derby. Doch wenn der SV Miesbach II just auf den SV Parsberg trifft, wird es besonders spannend.

Parsberg – Das neue Spielsystem im Kreis Zugspitze bedeutet, dass in der A-Klasse 14 jedes Spiel ein Derby ist. Kann man „Derby“ noch steigern? Kann man – wenn der SV Miesbach II auf den SV Parsberg trifft. Dieses Duell tragen die Mannschaften am Sonntagnachmittag in Parsberg aus.

Beide Vereine wollen den Sieg

Erwartungsgemäß sind beide Mannschaften heiß: „Im Derby gilt nur der Sieg“, sagt Miesbachs Trainer Christian Pralas kämpferisch. Einfach dürfte es aber nicht werden. Denn die Gastgeber treten nach dem Arbeitssieg gegen den SC Wörnsmühl vom vergangenen Wochenende mit breiter Brust auf. „Der Sieg hat sehr gutgetan, und wir hoffen, dass wir an die Leistung anknüpfen können“, meint Parsbergs Abteilungsleiter Michael Ohneberg. Allerdings wird seine Mannschaft möglicherweise auf zwei Stammkräfte verzichten müssen, die an Verletzungen leiden. Bei den Miesbachern waren nach dem letzten Training keine Ausfälle absehbar, und Pralas ist überzeugt, eine „siegreiche Truppe“ zusammenstellen zu können.

Derbys sind unberechenbar, meint der Parsberger Abteilungsleiter

Auch am vergangenen Spieltag gegen den SC Wall sah es lange nach einem Sieg aus, ehe sich die Kreisstädter eine 3:0-Führung noch nehmen ließen. Trotzdem war Pralas mit der Leistung seiner Mannschaft nicht unzufrieden – und die gilt es nun über 90 Minuten abzurufen. Die Favoritenrolle kommt jedenfalls klar den Gästen zu. Aber: „Derbys sind immer unberechenbar“, sagt Ohneberg. seh