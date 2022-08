A-Klasse: TSV Hartpenning verliert im Heimspiel - „Wir müssen ruhiger bleiben“

„Mit der Brechstange“: Nach Einschätzung von TSV-Trainer Werner Klinke wollten seine Jungs (in Rot) nach dem Rückstand zu viel. Er fordert mehr Ruhe im Spiel. Foto: TP © TP

Mit der Brechstange funktioniert‘s nicht - das musste nach Schilderungen des Trainers Werner Klinke der TSV-Hartpenning im A-Klassen-Spiel gegen Egling-Straßlach erfahren.

Hartpenning – In einem Spiel auf Augenhöhe gegen die Sportfreunde Egling-Straßlach hatte der TSV Hartpenning schlussendlich das Nachsehen. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte konnten die Spieler den frühen Rückstand nach der Pause nicht mehr ausgleichen.

TSV Hartpenning – SF Egling-Straßlach 1:2 (0:0)

Tore: 0:1 Pudic (55.), 0:2 Hatsell (62.), 1:2 Zellermayer (66.).

Ausschlaggebend waren für die Niederlage des TSV Hartpenning zwei Eckbälle für den Gegner zu Beginn der zweiten Halbzeit. Diese Standards brachten Hartpenning innerhalb von sieben Minuten mit 0:2 in Rückstand. „Beide Ecken müssen wir besser verteidigen“, sagt Werner Klinke, Trainer beim TSV.

Trainer fordert, „ruhiger zu bleiben“

Danach gab seine Mannschaft aber noch einmal ordentlich Gas. Folglich verkürzte Stefan Zellermayer in der 66. Minute auf 1:2. „Danach wollten wir zu viel“, meint Klinke und erklärt: „Wir haben versucht, mit der Brechstange den Ausgleich zu erzielen. Hier müssen wir noch lernen, ruhiger zu bleiben.“

So machten die Gastgeber zwar bis zum Abpfiff Druck, doch der letzte Pass zur großen Chance auf den Ausgleich blieb aus. Es blieb beim 1:2 in einem Spiel, in dem für den TSV Hartpenning durchaus mehr drin gewesen wäre. seh