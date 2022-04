Türk Spor Hausham in Irschenberg: Erstes Spiel seit einem Monat

In der A-Klasse 3 darf Türk Spor Hausham nach einem knappen Monat spielfreier Zeit wieder ran. Am Donnerstagabend bekommt es der Aufsteiger mit einem Schwergewicht der Liga zu tun.

Hausham –Für Türk Spor geht es zum Aufstiegsaspiranten TSV Irschenberg, der zuletzt zweimal in Folge gewonnen hatte. „Wir wollen soweit wie möglich dagegenhalten“, sagt Haushams sportlicher Leiter Ender Sarbalkan.

Ein besonderes Spiel wird es für Marek Palivec, denn im Vergleich zum 5:1 für Irschenberg in der Hinrunde, das der Torjäger noch für Türk Spor bestritten hatte, läuft er seit der Winterpause für den TSV Irschenberg auf. „Marek ist momentan sehr gut in Form“, sagt Irschenbergs Abteilungsleiter Lorenz Juffinger. „Für uns geht es darum, den nächsten Sieg einzufahren, um punktetechnisch an Warngau dran zu bleiben.“

Die Gäste würden sich mit einem Punkt beim Favoriten zufriedengeben. „Wenn wir einen Punkt mitnehmen könnten, wären wir glücklich“, sagt Sarbalkan. (Michael Eham)