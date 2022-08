A-Klassen: Schwung durch frühe Tore - Sechs Spiele am Wochenende

Pflichtsieg: Christian Reiter (SF Fischbachau) ringt mit Darchings Alexander Bonleitner. © MK

In den Fußball-A-Klassen im Kreis Zugspitze half ein Blitzstart gegen Türkspor Hausham. Der SV Miesbach II siegte im Derby gegen Parsberg. Auch die anderen Spiele waren sehenswert.

Landkreis – Gegen Türkspor Hausham erzielte Wörnsmühl einen Blitzstart. Anders als im Leitzachtal bekamen die Zuschauer in Parsberg sehr unterschiedliche Halbzeiten zu sehen – und in Darching errang sich Fischbachau seinen Pflichtsieg. Ebenso gleichauf war die SG Tegernseer Tal, zu Gast in Reichersbeuern. In Sachsenkam nutzte der SV jede Chance – für die SG Waakirchen/Schaftlach war wenig zu holen. Traumhafte Tore freuten den Trainer des SC Wall im Spiel gegen Schliersee.

SC Wörnsmühl – Türkspor Hausham 6:1 (5:1)

Ergebnis Tore: 1:0 Woerndl (4./Elfmeter), 2:0 Schneider (22.), 3:0 Pötzinger (28.), 3:1 Konukcu (29.), 4:1 Schneider (33.), 5:1 Pötzinger (39.) - 6:1 Woerndl (55./Elfmeter). Platzverweis: Stockinger (89./Gelb-Rot).

Keine fünf Minuten waren gespielt, als die Gastgeber durch ein Strafstoß-Tor von Thomas Woerndl in Führung gingen. Auch danach lief es für die Gäste nicht besser. Alexander Schneider und Michael Pötzinger erhöhten auf 3:0. Im Anschluss sorgte Sezer Konukcu bei den Haushamern für einen Hoffnungsschimmer, indem er auf 1:3 verkürzte. Der währte aber nur kurz: Binnen zehn Minuten trafen erneut Schneider und Pötzinger für Wörnsmühl und sorgten vor der Pause für die Vorentscheidung. „Wörnsmühl hat seine Chancen gut ausgenutzt und von unseren Fehlern profitiert“, sagte Türkspors Trainer Murat Altuntas. Das Ergebnis markierte Woerndl in der 69. Minute durch einen Foulelfmeter. seh

SV Parsberg – SV Miesbach II 1:3 (1:0)

Ergebnis Tore: 1:0 P. Harzer (6.) - 1:1 Feicht (48.), 1:2 Morena (60.), 1:3 Morena (80.).

Den besseren Start erwischten die Gastgeber, die Miesbach mit einem Tor durch Peter Harzer schockten. Danach blieb Parsberg gut im Spiel und bekam vor der Pause die Möglichkeit, auf 2:0 zu erhöhen: Nach Vorarbeit von Michael Zbytek brachte Anian Dullinger den Ball zum Tor, scheiterte aber an den Reflexen von Miesbachs Torhüter Niels Jansen. „Wir hätten das zweite Tor in der ersten Halbzeit noch machen müssen – dann wäre das Spiel vielleicht anders ausgegangen“, sagt Parsbergs Abteilungsleiter Michael Ohneberg. Nach dem Seitenwechsel kam Miesbach wacher aus der Kabine. „Wir wollten griffiger und konsequenter vorm Tor sein“, sagt Miesbachs Trainer Christian Pralas. Das ging auf. Nach drei Minuten erzielte Sebastian Feicht den Ausgleich. Die Einwechselungen brachten Schwung in das Miesbacher Spiel, während Parsberg im zweiten Abschnitt wenig gelang. Gian-Luca Morena brachte die Gäste in Führung und erhöhte später auf 1:3. „Insgesamt ein verdienter Sieg“, meint Pralas, während laut Ohneberg Parsberg wegen der ersten Halbzeit einen Punkt verdient hätte. seh

DJK Darching II – SF Fischbachau 0:2 (0:1)

Ergebnis Tore: 0:1 Auracher (17.), 0:2 Kraushofer (54.).

Für Fischbachaus Trainer Thomas Gschwendtner war es ein Pflichtsieg seiner Mannschaft – auch wenn es in Darching zunächst nicht ganz so rund lief. Immerhin hat Abwehrchef Georg Auracher – laut Gschwendtner der „Turm in der Schlacht“ – früh zum 0:1 nach einer Ecke getroffen. Gschwendners Pausenansprache rüttelte das Team aber auf, sodass Korbinian Kraushofer danach zum Endstand 0:2 traf, bei dem sich Torhüter Michael Passreiter durch einen Pressschlag verletzte. Trainer-Kollege Andreas Hallmannsecker war trotz der Niederlage zufrieden über gute Ansätze und zunehmende Ballsicherheit: „Auf das Spiel können wir aufbauen.“ sie

SC Reichersbeuern – SG Tegernseer Tal 2:2 (2:2)

Ergebnis Tore: 1:0 Melf (17.), 2:0 Mayer (32.), 2:1 Maximilian Kuntze-Fechner (35.), 2:2 Dominik Mittermaier (45+2).

Zwei gleichwertige Teams standen sich im Regen in Reichersbeuern gegenüber, wo die Gastgeber ein Plus an Chancen hatten. Letztendlich sei das Unentschieden jedoch leistungsgerecht gewesen, urteilte das Publikum. „Wir hatten Glück, dass Reichersbeuern nicht besser getroffen hat“, resümierte Tal-Trainer Björn Burhenne, der wegen des kleinen Kaders selbst antrat. Mit dem Punkt könne er gut leben. Zumal die Mannschaft besser zusammenwachse. Früh war Reichersbeuern in Führung gegangen. Das 2:0 konnte Maximilian Kuntze-Fechner rasch mit dem Anschlusstreffer beantworten. In die Pause ging es nach Dominik Mittermaiers Ausgleich – dabei sollte es bleiben. Im SG-Tor hielt Maximilian Wirth den Tegernseern den Punkt fest. sie

SV Sachsenkam – SG Waakirchen/Schaftlach 6:2 (2:1)

Ergebnis Tore: 1:0 Reiter (12.), 2:0 Schubert (23.), 2:1 Eybel (33.), 2:2 Eybel (47.), 3:2 Reiter (53.), 4:2 Reiter (73.), 5:2 Brayshaw (87.), 6:2 Reiter (90.).

Im Derby nutzte der ungeschlagene SV Sachsenkam jede Chance und bestrafte individuelle Fehler umgehend. Florian Eybel glich mit seinen Treffern für die SG zwar zu Beginn der zweiten Hälfte aus. Doch die Freude währte kurz. Bernhard Reiter, der an diesem Tag viermal traf und somit auch seine Führung in der Torschützenliste ausbaute, brachte die Gastgeber wieder in Front. Waakirchen/Schaftlach steckte nicht auf, lief zuletzt aber noch in zwei Konter. „Ein verdienter aber deutlich zu hoher Sieg für Sachsenkam“, resümierte SG-Trainer Vincent Lechner. sie

SC Wall – TSV Schliersee 2:0 (1:0)

Ergebnis Tore: 1:0 Meßmer (40.), 2:0 Waldschütz (49.).

Sichtlich beeindruckt war Walls Trainer Michael Niederlöhner von den beiden Traumtoren. „Seit 50 Jahren bin ich am Fußballplatz aber sowas habe ich noch nicht gesehen.“ Dabei hatte er lange auf die Treffer warten müssen. Ab der ersten Minute hatten die Gastgeber Chancen verfehlt. Bis Vitus Meßmer eine Flanke aufnahm und in einem Luftsprung aus der Drehung ins Netz donnerte. . Zu Beginn der zweiten Hälfte ließ Hubert Waldschütz den Trainer und das Publikum jubeln, als er nach einer Ecke aus 25 Metern ins Eck traf. Ein schmeichelhaftes Ergebnis nach einem souveränen Spiel des SC. sie