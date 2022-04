A-Klasse 3 Zugspitz: Schliersee gewinnt zuhause - Torspektakel in Irschenberg

TSV Irschenberg, Fußball © THOMAS PLETTENBERG

Irschenberg holt sich in einem wahren Schützenfest den Heimsieg gegen Waakirchen. Schliersee, Fischbachau und Warngau fahren knappe Siege ein. Unentschieden in Miesbach.

Landkreis – In der A-Klasse 3 haben der SV Warngau gegen Wörnsmühl und der TSV Irschenberg gegen die SG Waakirchen/Schaftlach knappe und wichtige Siege eingefahren. Der TSV Schliersee siegte ebenfalls knapp gegen den SV Parsberg, nachdem er bereits am Karsamstag sein Nachholspiel gegen die SG Waakirchen/Schaftlach gewonnen hatte. Der SC Wall musste gegen Arget eine bittere 1:4-Pille schlucken und Hartpenning und Miesbach trennten sich 1:1.

TSV Schliersee – SG Waakirch./Sch. 1:0 (0:0)

Tor: 1:0 T. Löw (50.).

Über eine unglückliche und bittere Niederlage ärgert sich Vincent Lechner, Trainer der SG Waakirchen/Schaftlach, nach dem 0:1 gegen den TSV Schliersee am Karsamstag. Dabei hadert der Coach mit einigen Schiedsrichterentscheidungen. „Der Glücklichere hat heute gewonnen. Total bitter für uns“, sagt Lechner. Aufseiten der Schlierseer hingegen freut man sich über den Dreier. „Im Großen und Ganzen eine relativ ausgeglichene Partie“, findet Abteilungsleiter Patrick Quinz. „Zum Schluss war das Glück auf unserer Seite.“ Und das auch, weil die Gäste gegen Ende der Partie noch einmal richtig Druck machten und zu einigen Chancen kamen, die sie allerdings nicht in Zählbares ummünzten. Der Treffer von Thomas Löw blieb damit das einzige Tor.

TSV Irschenberg – SG Waakirch./Sch. 4:3 (2:2)

Tore: 0:1 Eybel (4.), 1:1 Palivec (7.), 2:1 Palivec (42.), 2:2 Eybel (45./FE), 3:2 Palivec (48.), 4:2 Sivon (71.), 4:3 Nachmann (87.).

Ähnlich wie schon gegen den TSV Schliersee hat die SG Waakirchen/Schaftlach auch am Ostermontag eine knappe Niederlage hinnehmen müssen. „Wir waren wieder auf Augenhöhe“, findet Trainer Vincent Lechner. Entscheidend waren die individuellen Fehler der SG und die Tatsache, dass die Irschenberger diese ausnutzen und in Tore verwandeln konnten. „Das war ein sehr wichtiger Sieg für uns“, findet Irschenbergs Abteilungsleiter Lorenz Juffinger. Mann des Tages war der Winterrückkehrer Marek Palivec, der gleich drei der vier TSV-Tore markierte. Dennoch hielten die Gäste lange dagegen, steckten auch nach dem 2:4-Rückstand nicht auf und kamen noch einmal heran, wurden aber nicht belohnt. „Die Einstellung und die Leidenschaft haben wieder gepasst, aber irgendwann müssen wir einfach die Fehler abstellen“, sagt Lechner.

TSV Bad Wiessee – SF Fischbachau 1:2 (0:2)

Tore: 0:1 Isenmann (FE), 0:2 Isenmann (61.), 1:2 Anabei (77./FE).

Die Sportfreunde Fischbachau haben nach langer spielfreier Zeit ihr erstes Spiel nach drei Wochen gegen den TSV Bad Wiessee mit 2:1 gewonnen. Dabei kamen die Fischbachauer deutlich aktiver und dominanter ins Spiel und gingen auch verdient mit 1:0 durch Heinrich Isemann in Führung. „Wir haben die Anfangsphase verschlafen“, kritisiert Wiessees Trainer Andreas Rohnbogner. „Nach dem 1:0 ist das Spiel ein bisschen abgeflacht“, sagt Fischbachau-Coach Thomas Gschwendtner. Doch auch aus der Halbzeit kamen die Sportfreunde stärker und Isenmann erhöhte auf 2:0. „Spätestens dann waren wir die bessere Mannschaft“, findet Rohnbogner. Folgerichtig kamen die Platzherren zum Anschlusstreffer, doch mehr war dann nicht mehr drin. „Der Sieg war zwar verdient, aber etwas glücklich, weil wir am Ende echt noch mal geschwommen sind“, resümiert Gschwendtner.

TSV Schliersee – SV Parsberg 2:1 (1:0)

Tore: 1:0 Leitner (42.), 1:1 Zbytek (61.), 2:1 T. Löw (85.).

Aus Schlierseer Sicht hat es den zu erwartenden Pflichtsieg gegen den SV Parsberg gegeben. Doch die Parsberger machten den Schlierseern das Leben richtig schwer. „Ein Punkt wäre drin gewesen“, hadert SVP-Vorstand Leo Kameter. „Unsere Mannschaft hat bis zur letzten Minute super gekämpft und dagegengehalten.“ Doch kurz vor Schluss war es Thomas Löw, der den erlösenden Siegtreffer für den TSV erzielte. „Wir waren das ganze Spiel über besser“, findet Schliersees Spielertrainer Sebastian Fischer, dessen Elf mehrmals am Aluminium scheiterte. Doch die Parsberger glichen die Schlierseer Führung nach dem Seitenwechsel durch Michael Zbytek aus und hielten das Unentschieden bis zur 85. Minute. „Wir sind zum Schluss ein bisschen hektisch geworden, haben aber Gott sei Dank noch das 2:1 gemacht“, sagt Fischer, der sich über den knappen Sieg freut.

SC Wall – SV Arget 1:4 (1:1)

Tore: 1:0 Schumacher (5.), 1:1 Berger (17.), 1:2 Buchalik (72.), 1:3 Berger (76.), 1:4 Berger (86.).

„Das war eine Niederlage, die so was von unnötig war“, ärgert sich Walls Trainer Sepp Bernöcker, nachdem seine Mannschaft mit 1:4 gegen den SV Arget verloren hat. Denn das Kellerduell war eher von der Kategorie Sommerkick. „Es war kein gutes Fußballspiel von beiden Seiten mit wenig Offensivaktionen“, sagt Bernöcker. Bereits nach 17 Minuten stand es 1:1 – ein Ergebnis, das lange Bestand hatte. „Ich habe mich eigentlich schon mit dem 1:1 abgefunden“, sagt der SC-Coach. Doch binnen 14 Minuten kassierte der Sportclub drei Gegentreffer und gab den Punkt aus der Hand. „Leider haben wir alle Tore durch dumme Fehler selbst verschuldet und waren bei den Gegentoren total ungeordnet“, sagt Bernöcker spürbar genervt.

SV Warngau – SC Wörnsmühl 1:0 (0:0)

Tor: 1:0 Klaus (77.).

Der SV Warngau hat gegen den SC Wörnsmühl einen wichtigen Dreier im Kampf um den Aufstieg in die Kreisklasse geholt. Denn in einem A-Klassenspiel, in dem sich beide Mannschaften nichts schenkten, setzte sich Warngau mit 1:0 durch. Auf beiden Seiten waren Chancen über 90 Minuten tendenziell eher Mangelware. Entscheidend war ein sehenswerter Freistoßtreffer durch Sebastian Klaus in der 77. Minute. „Die beiden Teams haben sich weitgehend neutralisiert“, findet Wörnsmühls Trainer Klaus Wörndl, der mit dem Auftritt seiner Schützlinge zufrieden ist. „Ich bin stolz auf meine Mannschaft.“

SV Miesbach II – TSV Hartpenning 1:1 (0:1)

Tore: 0:1 Traxl (14.), 1:1 Kram (46.).

Eine ausgeglichene Partie lieferten sich der SV Miesbach II und der TSV Hartpenning. Im ersten Durchgang waren die Gäste aktiver und gingen verdient durch Mathias Traxl in Führung. „Wir waren in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft“, sagt TSV-Coach Werner Klinke. Doch der eh schon dünne Kader musste noch vor dem Seitenwechsel die Ausfälle von Nico Hunger und Maximilian Burggraf kompensieren. Mit Klinke und Georg Zinsbacher mussten der Trainer und der Co-Trainer ran. Direkt nach Wiederanpfiff machten die Kreisstädter in Person von Benjamin Kram den Ausgleich. „Wir haben in der zweiten Halbzeit gedrückt und hätten gewinnen können, aber nicht müssen“, erzählt SV-Trainer Christian Pralas. Denn die Hartpenninger Rumpftruppe zeigte eine engagierte zweite Halbzeit und sicherte sich den Punkt in Miesbach, mit dem Klinke gut leben kann. (Michael Eham)