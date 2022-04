Alexander Maier soll TuS Holzkirchen II zum Klassenerhalt führen

Teilen

Ein eingespieltes Team: Interimscoach Alexander Maier (l.) und Sportlicher Leiter Markus Müller, hier bei der damaligen Vertragsverlängerung im Mai 2018. © Thomas Plettenberg

Zum Heimspiel gegen den SV Ohlstadt präsentiert der TuS Holzkirchen II einen Interimstrainer: Alexander Maier übernimmt bis Saisonende.

Holzkirchen – Es sind turbulente Tage gewesen. Nach dem Rücktritt von Coach Kemal Kilic (wir berichteten) haben die Holzkirchner pünktlich zum wichtigen Punktspielwochenende einen Nachfolger präsentiert. Und es ist ein alter Bekannter. Mit Alexander Maier wird ausgerechnet der Vorgänger Kilics auch sein Nachfolger. „Wir sind sehr froh, dass er uns hilft und wir werden ihn natürlich tatkräftig unterstützen“, sagt Holzkirchens Sportlicher Leiter Markus Müller. „Es ist super, dass wir einen nahtlosen Übergang geschaffen haben.“

Maiers Debüt wird die wichtige Heimpartie am Sonntag (14 Uhr) gegen Ohlstadt sein. Wobei der neue Interimscoach ja nie so ganz weg gewesen ist. Bereits einmal in dieser Spielzeit vertrat er Kilic. Im Oktober, im Derby gegen Miesbach. Da gab es einen überraschenden 3:1-Sieg. „Anfang der Woche hat mich Markus Müller angerufen und gefragt, ob ich bereit wäre, zu unterstützen“, erzählt Maier. Da habe er zugesagt. Klar ist aber: Maier wird die Holzkirchner zusammen mit Müller nur in den verbleibenden fünf Partien betreuen. „Dadurch, dass es so kurzfristig war, werde ich auch nicht immer da sein.“

Maier: Brauchen noch drei bis vier Punke

Ohnehin geht es für die Landesliga-Reserve nur darum, möglichst schnell den Klassenerhalt zu sichern. Derzeit beträgt der Abstand zur Abstiegszone fünf Punkte. „Wir werden jetzt sicherlich keinen geregelten Trainingsbetrieb mit der zweiten Mannschaft haben“, betont Maier. „Aber wir werden uns da den Ressourcen aus dem Verein bedienen.“ Konkret: Verstärkung aus dem Landesliga-Team sowie aus der vereinseigenen U19. „Ich denke, dass wir noch drei bis vier Punkte brauchen werden, um sicher nicht abzusteigen“, meint Maier. „Wir wollen gleich an diesem Wochenende den ersten Dreier holen, dann dürfte das ganz gut aussehen.“

Wadlbeißer: Alle Folgen des Lokalsport-Podcasts in der Übersicht.

Dennoch wird es für Maier ein Kaltstart werden. „Ich habe seit Oktober kein Spiel und kein Training mehr gesehen“, stellt er klar. „Aber ich bin mir sicher, dass wir eine schlagkräftige Mannschaft zusammenstellen werden.“ Ein Dreier beim Debüt gegen Ohlstadt würde da vieles erleichtern.