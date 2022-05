„Alte“ Herren helfen aus: Türk Spor kann wieder spielen

Ein Zweikampf zwischen Jose Ferreira de Souza Vaz vom TSV Bad Wiessee mit Serdar Aydin von Türk Spor Hausham. © Thomas Plettenberg

Auch in dieser Wochen stehen in der A-Klasse 3 zwei Nachholspiele auf dem Programm.

Landkreis – Auch in dieser Woche stehen in der A-Klasse 3 wieder zwei Nachholspiele auf dem Programm. Und dabei steht eine große Frage im Raum, die die gesamte Liga beschäftigt. Kann Türk Spor Hausham am morgigen Donnerstag (19.30 Uhr) gegen die SG Waakirchen/Schaftlach eine Mannschaft stellen oder müssen die Verantwortlichen wieder absagen? Wir haben beim Sportlichen Leiter der Haushamer, Ender Sarbalkan, nachgefragt. Und der stellt klar: „Donnerstag klappt!“

Zuletzt musste Türk Spor am vergangenen Donnerstag das Heimspiel gegen die SF Fischbachau absagen, und auch am Sonntag gegen den SV Arget kam kein Kader zusammen. Beide Spiele werden mit 0:2 gegen Hausham gewertet. Und: Sollte Türk Spor noch bei einem der verbleibenden vier Spiele nicht antreten können, würden sie aus der Wertung genommen. Doch auch bei der Frage nach den verbleibenden Partien macht Sarbalkan deutlich: „Nun helfen uns die ‚alten’ Herren aus, damit wir die vier Spiele noch über die Bühne bringen.“ Wie schlagkräftig der Kader gegen die SG am Donnerstag ist, werden die 90 Minuten zeigen.

Schon heute Abend (19.30 Uhr) ist der SC Wall beim SC Wörnsmühl zu Gast. Und dabei haben vor allem die Wörnsmühler etwas gut zu machen. Denn bis vor einer Woche hat man sich dort noch kleinste Restchancen auf einen direkten Wiederaufstieg in die Kreisklasse erhofft. Doch auf die 2:3-Niederlage gegen Arget folgte eine heftige 1:8-Klatsche gegen den designierten Tabellenführer TSV Irschenberg. Gegen Wall muss die Mannschaft von Trainer Klaus Wörndl also eine Reaktion zeigen. Die Gäste haben sich zuletzt ein wenig Selbstvertrauen erarbeitet, denn nicht nur beim knappen 0:1 gegen Aufstiegsaspirant Warngau, sondern auch beim 1:1 gegen Schliersee zeigte die Elf von Trainer Sepp Bernöcker eine solide Leistung. emi