Am Ende doch Letzter: TSV Otterfing bleibt Sieg im letzten Bezirksliga-Spiel verwehrt

Bis zum Schluss steckte der TSV Otterfing in der schwierigen Bezirksliga-Saison nicht auf. © Thomas Plettenberg

Mit einer 1:4-Niederlage hat sich der TSV Otterfing aus einer schwierigen Saison in der Bezirksliga verabschiedet. Damit wurde der Club auch die rote Laterne nicht mehr los.

Otterfing – Eigentlich kann man es kurz machen. Der TSV Otterfing hat auch sein letztes kleines Ziel des 28.Spieltags seines Bezirksliga-Abenteuers nicht erreicht. Statt des erhofften Siegs und der damit verbundenen Abgabe der roten Laterne zum Saisonende herrschte nach der deutlichen 1:4-Niederlage beim Mitabsteiger in Bad Endorf zumindest kurz Ernüchterung. „Natürlich wäre es noch einmal schön gewesen, einen Sieg einzufahren“, betont Otterfings scheidender Coach Mike Probst. „Das Ergebnis ist nach dem Spiel aber nur eine Randnotiz.“ Es ist der Schlusspunkt einer schwierigen Saison für den TSV gewesen. „Dennoch kam das komplette Team nach der Partie zusammen und feierte bis in die frühen Morgenstunden den Saisonausklang.

Dabei wollten die Otterfinger in Bad Endorf noch einmal einiges in die Waagschale werfen. Probst ließ mit Maximilian Dengler und Christian Blaschke gleich zwei nominelle Spitzen auflaufen. „Ich wollte ein Signal setzen.“ Die Führung blieb den Otterfingern in den ersten 45 Minuten verwehrt, dennoch hielten sie ein achtbares 0:0. „Es war irgendwie klar, dass die Mannschaft, die das erste Tor schießt, auch das Spiel gewinnen wird“, resümiert Probst.

Das waren aber die Gastgeber. Eine Flanke von rechts fand im Zentrum ihren Abnehmer. Sebastian Brandl nickte den Ball zur 1:0-Führung ein. Danach war bei den Otterfingern ein wenig die Luft raus. „Trotzdem hatten wir noch unsere Aktionen“, meint Probst. Allerdings legte erneut Bad Endorfs Brandl nach rund einer Stunde mit dem Treffer zum 2:0 nach, ehe wenig später ein Abseitstor durch Otterfings Florian Bacher vom Schiedsrichter nicht anerkannt wurde. Der Treffer zum 3:0 durch Bad Endorfs Tobias Müller eine knappe Viertelstunde vor dem Ende bedeutete mehr als nur die Vorentscheidung. Wenig später erhöhte sein Teamkollege Gentian Vokri sogar auf 4:0.

In der Schlussminute gelang Otterfings Christian Blaschke mit dem 1:4 immerhin noch der Ehrentreffer und damit das erste eigene Tor nach zuletzt vier Partien ohne Erfolgserlebnis. „Es war sehr schön herausgespielt und ein schöner Abschluss“, meint Probst.

TSV Bad Endorf – TSV Otterfing 4:1 (0:0)

TSV Otterfing: Westner (80. Utmälleki) – Riblinger, Höcker, Schmiedel (59. Bacher), J. Eder – S. Eder, Ott (27. Scherer), Schmalz, M. Eder (46. Meier) – Dengler (59. Bichler), Blaschke.

Tore: 1:0/2:0 Brandl (48./62.), 3:0 Müller (77.), 4:0 Vokri (81.), 4:1 Blaschke (90.).

Gelbe Karten: Riblinger, Höcker, Bichler, S. Eder.

Schiedsrichter: Dominik Baumgartner.

Zuschauer: 60.