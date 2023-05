Am Ende fehlt nur ein einziges Tor: TuS-Reserve muss eins runter

Seine zwei Tore waren nicht genug: Michael Glatz (in grün) traf in Bad Tölz doppelt. Ein weiteres Tor hätte für seinen TuS Holzkirchen II die Teilnahme an der Abstiegsrelegation bedeutet. © Archiv roland halmel

Die Reserve des TuS Holzkirchen steigt trotz eines 3:1-Siegs in Bad Tölz direkt ab. „Bitter“, sagt der Trainer.

Bad Tölz/Holzkirchen – Die Chance auf die Teilnahme an der Abstiegsrelegation war gering. Sehr gering. Doch am Ende hätte es für den TuS Holzkirchen II fast noch gereicht. Während die Konkurrenz aus Otterfing zu Hause mit 2:4 verlor, gewannen die TuS-Kicker ihren finalen Auftritt in Bad Tölz mit 3:1. Bedeutet: Am Ende fehlte den Grün-Weißen ein einziges Tor zur Abstiegsrelegation. Also: Direkter Abstieg. „Es ist sehr, sehr bitter“, sagt TuS-Coach Florian Ächter. „Für das Trainerteam, für die sportliche Leitung, und natürlich für die Spieler ist es sehr enttäuschend.“ Nach zehn Jahren in der Kreisliga muss die TuS-Reserve den bitteren Gang in die Kreisklasse antreten.

Dabei versuchten die Holzkirchner bei ihrem Gastspiel in Bad Tölz noch einmal alles. „Wir haben es gerade in der ersten Halbzeit sehr gut gemacht“, lobt Ächter. Nach einem kurzen Abtasten erarbeiteten sich die Grün-Weißen Chance um Chance und hätten zur Pause höher führen können als mit 2:0. Doch die Holzkirchner Gjon Rasi und Bastian Feldbrach scheiterten mit ihren Versuchen in der Anfangsphase knapp. So dauerte es bis zur 15. Minute, ehe Michael Glatz für den TuS nach einer Flanke per Kopf zum 1:0 traf. Kurz vor dem Halbzeitpfiff traf auch Teamkollege Paul Ledermann nach einer schönen Aktion: Der Mittelfeldmann drosch den Ball sehenswert unter die Latte.

Soweit fast alles nach Plan, doch man im grün-weißen Lager wusste man auch: Das 2:0 würde nicht reichen. Die TuS warf weiterhin alles nach vorne, und dadurch ergaben sich auch für die Gastgeber Gelegenheiten. Zum Glück hatten die Holzkirchner Schlussmann Alperen Adatepe. „Der Alpi hat da hervorragend gehalten“, betont Ächter. Und es sollte sich auszahlen: In der 65. Minute erhöhte Glatz mit seinem zweiten Treffer zum 3:0 die TuS-Reserve dürfte plötzlich wieder hoffen. Allerdings nur fünf Minuten lang. Da pfiff Schiri René Michel Siegel einen durchaus zweifelhaften Foulelfmeter für Bad Tölz. Fatih Kocyigit verwandelte sicher. 1:3. Zu einem weiteren Holzkirchner Treffer reichte es in der dramatischen Schlussphase aber nicht mehr. „Es hätte schon gezeigt, dass im Fußball wirklich vieles möglich ist“, sagt Ächter. „Aber es ist jetzt so, wie es ist.“

Das Resultat bedeutete, dass mit TuS Holzkirchen II auch der SC RW Bad Tölz in die Kreisklasse absteigt.

SC RW Bad Tölz – Holzkirchen II 1:3 (0:2)

TuS Holzkirchen II: Adatepe - Ritter von Weinzierl, Eichner, Hummelsberger, B. Feldbrach, Glatz, Ledermann, T. Feldbrach, Chauque (68. Kirmayr), Rasi, Shukaj.

Tore: 0:1 Glatz (15.), 0:2 Ledermann (40.), 0:3 Glatz (65.), 1:3 Kocyigit (70./Foulelfmeter) - Gelb: Lozancic, Estner - Schiedsrichter: René Michel Siegel - Zuschauer: 100.