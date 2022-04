Am Nordring unter Druck: TSV Otterfing empfängt Langengeisling

Vier Gegentreffer kassierte Otterfing zuletzt in einer Halbzeit gegen Langengeisling. Gegen Reichertsheim wollen (v.l.) Alexander Lankes, Torhüter Leon Westner, Jonas Eder und Christian Blaschke möglichst wenige zulassen. © CR

Der TSV Otterfing empfängt den FC Langengeisling am Nordring. Ein Unentschieden wäre dabei fast schon zu wenig.

Otterfing – Der FC Langengeisling und der TSV Otterfing haben einiges gemeinsam. Zur laufenden Saison über die Kreisliga aufgestiegen, haben sie mit dem Klassenerhalt in der Bezirksliga das gleiche Ziel vor Augen. Allerdings ist der Liganeuling aus dem Erdinger Stadtteil hier ein Stück weiter als die Nordring-Elf. In Zahlen ausgedrückt um sieben Punkte. Sollte den Otterfingern ein Heimsieg gegen den Mitaufsteiger gelingen, würde das Fünkchen Hoffnung zu einer lodernden Flamme.

Zu den Eigenschaften von Mike Probst gehört eine grundsätzlich positive Einstellung. „Wir haben zuletzt in Reichertsheim gut gespielt und auswärts einen Punkt mitzunehmen, ist annehmbar“, meint der Otterfinger Trainer. Aber da auch der SV Reichertsheim in den Kampf um den Ligaverbleib verstrickt ist, war das 1:1-Remis kein Befreiungsschlag, sondern maximal ein positiver Fingerzeig. Wobei zur Ehrenrettung der Otterfinger nicht unerwähnt bleiben darf, dass mit Maximilian Dengler und Kapitän Florian Bacher die gefährlichsten Torjäger nicht zur Verfügung standen.

Probst: Remis ist zu wenig

Auch beim FC Langengeisling halten sich die Glücksgefühle seit dem Frühjahrserwachen in engen Grenzen. Erst in der Vorwoche gelang ein Sieg. Imponierend deutlich mit 5:1 gegen den SC Baldham-Vaterstetten. Nach einer mageren Nullnummer bis zum Seitenwechsel leitete der auffälligste Geislinger Spieler die Wende ein. Der 30-jährige Maxi Hintermaier, durch mehr als 150 Einsätze in Regional- und Bayernliga für den SV Heimstetten gestählt und nun als Spielertrainer aktiv, traf per Freistoß zum 1:0. Und dann ging die Post ab.

In der Hinrunde war der TSV Otterfing zumindest einem Unentschieden in Langengeisling mit einer 2:0-Halbzeitführung nahe. Als aber eine Grätsche von Simon Eder eine rote Karte nach sich zog (74.), kamen die Platzherren noch zu zwei späten Treffern und einem 4:2-Erfolg. „Papier und Statistiken sind jetzt nicht mehr vorne dran. Wir spielen zu Hause und wir spielen auf Sieg. Ein Unentschieden ist zu wenig“, gibt Probst die Marschrichtung vor.

Simon Eder ist fraglich

Zwar steht Dominik Höcker, der zuletzt als Innenverteidiger eine tadellose Leistung geboten hat, nicht zur Verfügung, aber dafür sind Bacher und Dengler wieder im Kader. Wobei die Sprunggelenkverletzung von Dengler noch nicht vollends abgeheilt ist. Die einzig offene Personalie ist Simon Eder. Er ging in Reichertsheim vorzeitig mit muskulären Problemen vom Platz. Ob eine Verhärtung oder ein Muskelfaserriss ursächlich waren, ist auch aktuell noch unklar. „Er wird mir nach dem Aufwärmen sagen, wie er sich fühlt“, erklärt Probst.

Da der TSV Otterfing kommende Woche spielfrei ist, könnte sich Eder nach dem Schlusspfiff auskurieren. ko