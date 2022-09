Am Wochenende lädt der TSV Otterfing zum 19. Challenge Cup

Teilen

Freud und Leid sind auch beim Otterfinger Challenge Cup nahe beieinander. Hier bejubeln die D-Junioren der TSG Hoffenheim den Finalsieg gegen den FC Bayern bei der bislang letzten Auflage vor drei Jahren. © Archiv TP

Nach zwei Jahren Corona-Pause kehrt der Otterfinger Challenge Cup zurück. Es kommt die Elite des U13-Nachwuchses an den Nordring.

Otterfing – Endlich hat das Warten ein Ende. Nach zwei Jahren Corona-Pause geht der Otterfinger Challenge Cup am Wochenende in die 19. Runde. Traditionell eröffnen am Samstag um 11 Uhr die Heimmannschaft und der Titelverteidiger TSG Hoffenheim das Turnier. Danach gibt es am Nordring zwei Tage Nachwuchsfußball nonstop mit hochkarätigen U13-Teams aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Kroatien.

„Wir freuen uns!“, sind sich Otterfings Fußballboss Dominik Urban und Turnierdirektor Bruno Behler einig und sprechen für alle, die mit ihrem Einsatz die Großveranstaltung überhaupt erst möglich machen. Am längsten hätten sie mit der Neuauflage wegen der Unterbringung der Spieler gezögert. „Wir haben uns bis weit in den Frühling Zeit gelassen, um zu sehen, ob das machbar ist“, erklärt Urban. Da ein Großteil der Teams von weit her anreist, stehe und falle das Turnier mit deren Übernachtungsmöglichkeit. „Das mit den Gastfamilien hat super geklappt“ freut sich Behler: „Besser als nach Corona erwartet.“

Doch nicht nur von Privatleuten habe man viel Zuspruch erfahren. „Wir wurden auch sehr von Unterhaching unterstützt“, ergänzt Urban. „Sie haben uns zwei Mannschaften abgenommen“, freut er sich über das persönliche Engagement von Manni Schwabl. Der Holzkirchner werde bestimmt das eine oder andere Spiel anschauen. Auch sonst dürfe man immer mit Fußballprominenz rechnen. Vor allem, wenn Profis oder Ehemalige die eigenen Kinder nach Otterfing begleiten.

Während noch Spekulation ist, wer das sein könnte, ist sicher, dass die Mannschaft von Simon Eder heiß ist. „Sie freuen sich riesig“, sagt Behler. Leid tun ihm die beiden Jahrgänge, die auf das Großereignis im Leben eines Otterfinger Nachwuchsfußballers verzichten mussten. Nicht mit dabei ist nach vielen Jahren die Jugend des Bundesligisten Herta BSC Berlin, der der Challenge Cup nicht in die Planung passte. Mit dem FC Deisenhofen kommt dafür eine Mannschaft ins Feld, die für etwas mehr Lokalkolorit sorgt.

Wadlbeißer: Alle Folgen des Lokalsport-Podcasts in der Übersicht.

Otterfing gegen Hoffenheim, Zürich und 1860

Für Otterfing geht es in der Gruppe A neben Hoffenheim gegen den FC Zürich und den TSV 1860 München. In Gruppe B stehen sich Hannover 96, FC Bayern München, SK Sturm Graz und NK Osijek gegenüber. Eintracht Frankfurt, SpVgg Unterhaching, FC Augsburg und Rapid Wien bilden Gruppe C; VfB Stuttgart, Red Bull Salzburg, 1. FC Nürnberg und FC Deisenhofen Gruppe D. Die beiden Erstplatzierten ziehen in die Finalrunde ein, Dritter und Vierter in die Trostrunde.

Auch heuer werden sämtliche Partien von einem kompletten Schiedsrichtergespann geleitet. Neben spannenden Partien bei freiem Eintritt erwarten Zuschauer nicht nur kulinarische Leckerbissen und eine Dank großzügiger Unterstützung heimischer Geschäftsleute gut bestückte Tombola, sondern auch viele Attraktionen für Kinder vom Schminken und Fahrten mit dem Feuerwehrauto für die Kleinen bis zum Biertraglkraxeln, bei dem die Größeren ihr Geschick beweisen können.

Eröffnet wird der 19. Otterfinger Challenge Cup am Samstag um 10 Uhr mit dem Einmarsch der Vereine mit Otterfinger Blasmusik, Böllerschützen und einer Vorführung der Jugendtrachtengruppe. Für Hintergrundwissen zu den einzelnen Teams sorgt Behler bei seiner Vorstellung der Mannschaften. Von 11 bis 17 Uhr werden die Gruppenspiele ausgetragen, bis 19 Uhr schließen die ersten Partien von Final- und Trostrunde an, die am Sonntag ab 9 Uhr fortgesetzt werden. Ab 13 Uhr werden die Platzierungen ausgespielt. Das Finale steigt um 15 Uhr.