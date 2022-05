Ambitionierte Gäste: FC Real Kreuth empfängt FC Deisenhofen

Reiner Leitl Trainer des FC Real Kreuth © mm

Ein letztes Mal wird es am Sonntag ernst für den FC Real Kreuth. Die FC-Kicker empfangen um 15 Uhr den Tabellenführer FC Deisenhofen II am heimischen Enterbach.

Zu verlieren haben die Hausherren dabei nichts. Sie werden die Kreisliga-Spielzeit auf einem ordentlichen sechsten oder siebten Tabellenplatz abschließen. Für die Gäste hingegen geht es um den langersehnten Aufstieg in die Bezirksliga. Dafür brauchen die Münchner Vorstädter in Kreuth noch mindestens einen Zähler – dann wäre ihnen der erste Rang nicht mehr zu nehmen.

Real-Trainer Reiner Leitl sagt vor der Begegnung gegen Deisenhofen: „Wir wollen noch einmal unser Bestes geben und ein spannendes Spiel liefern. Die Burschen sollen noch einmal gemeinsam Spaß haben und einfach Fußball spielen.“ Großen Druck gibt es bei den Gastgebern schließlich nicht.

Auch die personelle Lage hat sich bei den Königlichen gebessert. Moritz Mack steht nach seiner Rot-Sperre zum abschließenden Match wieder zur Verfügung. Zudem hat Sebastian Kölbl seine Verletzung auskuriert. Auch Lorenz Sollacher steht wohl wieder zur Verfügung.

Dafür muss Leitl auf den verletzten Janik Collette verzichten. Die Gäste werden sicherlich eine spielstarke Mannschaft in den Landkreis-Süden entsenden, um den Aufstieg aus eigener Kraft zu schaffen. Nur bei einer Deisenhofener Niederlage in Kreuth könnte der TSV Murnau noch einmal in den Kampf um den direkten Aufstieg eingreifen und bräuchte dazu selbst einen Sieg in Polling. „Es wird sicher eine schwere Aufgabe, da Deisenhofen wohl wieder den einen oder anderen Spieler in die zweite Mannschaft schieben wird“, glaubt Leitl. „Sie haben eine sehr stabile Rückrunde gespielt, aber wir werden alles versuchen, um ein gutes Spiel zu machen.“

Der FC-Coach blickt auf eine ordentliche Saison seiner Mannschaft zurück. „Insgesamt bin ich zufrieden. Wir haben uns trotz der personellen Probleme gut aus der Affäre gezogen“, sagt Leitl.