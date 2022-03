An Boden verloren: TSV Otterfing unterliegt im Abstiegskampf dem SC Baldham mit 1:2

Mike Probst Der TSV-Coach sieht noch genug Chancen für sein Team. © MM

Bereits im Vorfeld war die Brisanz in der Begegnung zwischen dem TSV Otterfing und dem SC Baldham-Vaterstetten offenkundig. Dem Verlierer haftet die Schmauchspur eines Abstiegskandidaten an. Es waren dann letztlich auch Kleinigkeiten, die das Keller-Derby zugunsten der Gäste aus dem Münchner Osten entschieden.

Otterfing – Wenn der Siegtreffer zum 2:1 erst in der Nachspielzeit fällt, kann durchaus der Begriff Glück verwandt werden. Fakt ist aber: Die Nordring-Truppe hat eine vorentscheidende Begegnung im Kampf um den Klassenerhalt verloren. Dabei hatte TSV-Coach Mike Probst mit seinem Aufgebot die Geschlossenheit im Otterfinger Lager signalisiert.

Es war eng im Unterstand der Ersatzbank, da dort neun Feldspieler Platz zu finden hatten. Aber auch der Sonnenschein, ein angenehme Frühlingstemperatur und eine attraktive Zuschauerkulisse konnten nicht darüber hinweg täuschen, unter welchem Druck die Spieler beider Mannschaften standen: Nur keine Fehler in der Defensive. Lieber den Ball nach vorne geschlagen und damit die Situation bereinigen.

Somit war die Begegnung auch arm an über Kombinationen herausgespielte Strafraumszenen. Wobei auch weite Schläge in die Spitze durchaus ein probates Mittel waren, Torchancen zu kreieren. Aber echt zwingend waren diese Aktionen nicht.

Alexander Küfler konnte den Gästekeeper zweimal halbherzig prüfen (5./16.), und auch auf der Gegenseite waren für Leon Westner keine Glanzparaden nötig, um seinen Kasten sauber zu halten.

Der einzige Treffer bis zum Seitenwechsel war ein Zufallsprodukt. Eine harmlos hohe Flanke in die Mitte, Klein-Klein an der Strafraumkante und abschließend ein in Bedrängnis abgegebener Torschuss. Nicht scharf, aber optimal platziert. Der Ball streife auf dem Weg zum 0:1 (31.) sogar noch den Innenpfosten. Wesentlich gefährlicher war auf der Gegenseite ein Seitfallzieher von Maximilian Dengler (39.). Aber hier strich das Leder knapp über die Querlatte.

Aus der Pause heraus kamen die Otterfinger hellwach. Nun wurde das Mittelfeld auch kombinatorisch überbrückt. Dengler kam abermals zum Abschluss. Diesmal aber hielt er über das kurze Eck (51.). Der aufgebaute Druck bescherte der Nordring-Elf auch Standardsituationen, und es war der aufgerückte Verteidiger Kilian Eder, der nach einer Freistoßvorlage per Kopf zum nicht unverdienten 1:1 traf (67.).

Zufrieden mit der Punkteteilung war keine der beiden Mannschaften. Die Intensität der Zweikämpfe im Mittelfeld nahm zu. Und der TSV Otterfing war dem Siegtreffer näher als die Gäste. Der eingewechselte Winter-Neuzugang Johannes Noderer vergab die beste Möglichkeit, als er zentral und freistehend im Strafraum den Gäste-Keeper anschoss (86.).

In der Nachspielzeit sicherten die Baldhamer ihr Gehäuse mit weiten und unkontrollierten Schlägen in die Spitze. Und es war der eingewechselte Nelson Rook, dem im Strafraum-Getümmel der Ball eher zufällig vor die Beine fiel. Er markierte das für die Gäste glückliche 2:1 (92.). Eine Niederlage, die dem TSV Otterfing die rote Laterne einbringt und die Chance auf den Klassenerhalt massiv schmälert.

„Es wird jetzt ungleich schwieriger, über den Strich zu klettern“, weiß Probst. „Aber wir haben noch zehn Chancen und werden versuchen, jede einzelne zu nutzen.“

TSV Otterfing – SC Baldham 1:2 (0:1)

TSV Otterfing: Westner – J. Eder, Schmiedel (53. Scherer), Riblinger, K. Eder – Küfler (46. A Eder), Schmalz, S. Eder, Ott (88. M Eder), Bacher – Dengler (83. Noderer).

Tore: 0:1 Krumpholz (31.), 1:1 K. Eder (67.), 1:2 Rook (92.).

Gelbe Karten: S. Eder, J. Eder.

Schiedsrichter: Ludwig Lerch (FC Markt Schwaben).

Zuschauer: 100.