Angezählten Gegner ernst nehmen: TuS Holzkirchen empfängt VfB Forstinning

Von: Sebastian Schuch

Mit einer konzentrierten Defensivleistung wie zuletzt gegen Brunnthal will der TuS Holzkirchen um (v.l.) Alexander Zetterer, Lars Doppler, Pirmin Lindner und Lukas Krepek die Grundlage für einen Erfolg legen. © Thomas Plettenberg

Der TuS Holzkirchen empfängt kriselnden Aufsteiger VfB Forstinning und will seine Heimstärke demonstrieren.

Holzkirchen – Heimspiel für die beste Heimmannschaft der Landesliga Südost: Der TuS Holzkirchen empfängt den VfB Forstinning und will die starke Bilanz an der Haidstraße weiter ausbauen. Mit 13 Punkten aus fünf Heimspielen stehen die Holzkirchner auf dem geteilten ersten Platz der Heimtabelle, wobei der TuS Geretsried diese Ausbeute nach sieben Partien auf eigenem Platz vorweisen kann. „Es ist wichtig, dass wir an die Leistung gegen Brunnthal anknüpfen“, blickt Trainer Joe Albersinger zurück auf das vergangene Wochenende. „Da haben wir zu null gespielt.“ Erst zum zweiten Mal in dieser Saison. Die Prognose des 56-Jährigen bleibt auch in der elften Saisonpartie gleich: „Ich erwarte ein ausgeglichenes Spiel.“ Wie fast jedes der zehn bisherigen.

Nach einem ordentlichen Saisonstart kriselt es bei den Gästen momentan. Die vergangenen drei Spiele gingen verloren, jeweils ohne eigenen Treffer. Überhaupt ist die Forstinninger Offensive bislang verhältnismäßig harmlos: Zwölf Tore in zehn Spielen, nur das abgeschlagene Schlusslicht Brunnthal traf seltener (6). „Sie wollen aufstehen, sich beweisen und zeigen, dass sie die Liga schaffen können“, warnt Albersinger davor, den angezählten Gegner zu unterschätzen.

Kapitän Drum wieder im Lauftraining

Allerdings hat Forstinning mit 13 Gegentreffern trotz des Negativlaufs eine der besten Abwehrreihen der Landesliga. „Sie sind eine gut strukturierte Mannschaft, spielen ordentlichen Fußball und stehen kompakt in der Defensive“, beschreibt Holzkirchens Trainer. „Es wird sich zeigen, wie wir uns durchsetzen können.“ Wichtig sei es, zum eigenen Spiel zu finden und das Tempo in der Offensive auszuspielen. Die Angriffsreihe um Holzkirchens Top-Torschützen Christopher Korkor (8) gehört mit insgesamt 21 Treffern zu den besseren der Liga.

Gemischte Nachrichten gibt es aus dem Holzkirchner Lazarett: Kapitän Maximilian Drum hat nach seiner Adduktorenverletzung das Lauftraining wieder aufgenommen. „Aber das dauert noch zwei, drei Wochen, bis er wieder auf dem Platz steht“, bremst Albersinger. Zudem sammelten Andreas Bauer und Florian Mayer während der Woche Spielpraxis in der zweiten Mannschaft. Zumindest Bauer kehrt in den Kader zurück. Dafür fallen Alexander Mehring und Stefan Lechner sicher aus, Aron Mättig ist nach einer Erkältung fraglich.

Übrigens: In den vergangenen zehn Jahren trafen beide Klubs nur einmal aufeinander. In der Vorbereitung auf die Saison 2017/18. Der TuS gewann mit 5:0. Wiederholung von Holzkirchner Seite sicher erwünscht.

Zum Spiel

Sonntag, 16 Uhr, Stadion an der Haidstraße, Holzkirchen.

Es fehlen: Drum, Lechner, Mayer, Mehring, Mättig (?), Touray.

Schiedsrichterin: Paulina Koch.