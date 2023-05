Auf 3:3 folgt lange Rechnerei: TuS Holzkirchen sichert Klassenerhalt

Fußball Landesliga

Der TuS Holzkirchen verspielt gegen den FC SF Schwaig zwar eine 3:1-Führung, darf aber trotzdem den Klassenerhalt feiern.

Holzkirchen – Der TuS Holzkirchen hat es geschafft. Die Grün-Weißen spielen auch in der kommenden Saison in der Landesliga. Nach einem erneut bitteren 3:3 gegen Schwaig, in dem die TuS-Kicker wieder einmal einen 3:1-Vorsprung verspielten, bedurfte es eines komplizierten Rechenspiels. Doch fest steht: Der Klassenerhalt ist gesichert.

„Die Erleichterung ist riesengroß“, freut sich TuS-Interimscoach Maximilian Drum. „Das wäre sonst wieder eine schwere Woche geworden.“ Auch TuS-Abteilungsleiter Thomas Zetterer ist glücklich: „Ein großer Dank geht an Maxi. Wir haben den Klassenerhalt, das zählt.“

Doch dass der einen Spieltag vor Saisonende bereits sicher ist, verlangte dem einen oder anderen TuS-Verantwortlichen nicht nur Nerven, sondern vor allen Dingen Rechenkünste ab. Ein Erklärungsversuch: Holzkirchen steht vor dem letzten Wochenende auf Rang zwölf mit 43 Punkten und hat nur einen Zähler Vorsprung auf den 14. Tabellenplatz (aktuell: Eggenfelden mit 42 Punkten). Aber: Der Tabellen-14. hat in der Landesliga Südost den Klassenerhalt sicher.

Der Modus sieht vor, dass aus den fünf Landesligen nur die Tabellen-14. mit dem schlechtesten Punkteschnitt in die Relegation müssen. Die Landesliga Südost betrifft das nicht. Damit geht es nur noch um Rang 15 und 16. Auf Letzteren (Dachau) haben die TuS-Kicker bei noch einem verbleibenden Spiel sieben Zähler Vorsprung. Es geht also nur noch darum, ob der TuS auf den 15. Tabellenplatz abrutschen kann.

Am letzten Spieltag trifft Eggenfelden (14.) auf Pullach (15.). Beide stehen bei 42 Zählern, nehmen sich im direkten Duell aber gegenseitig die Punkte. Geht man also vom Worst-Case-Szenario aus und Holzkirchen holt am letzten Spieltag in Kirchheim keinen Zähler und Eggenfelden und Pullach spielen Unentschieden, wären alle drei Konkurrenten punktgleich. In diesem Fall würde gemäß den BFV-Statuten eine Sondertabelle mit drei oder mehreren punktgleichen Teams erstellt. In diesem Tableau, in dem es um die direkten Vergleiche geht, wären die TuS-Kicker - um das abzukürzen - nicht Letzter und damit nicht 15. in der Abschlusstabelle.

Soweit verstanden? Es gibt allerdings noch ein weiteres Szenario. Dann nämlich, wenn der aktuelle Tabellen-13. aus Forstinning (derzeit 42 Punkte) ebenfalls am letzten Spieltag unentschieden spielt. Dann würde eine Sondertabelle mit eben den vier Teams aus Holzkirchen, Forstinning, Eggenfelden und Pullach erstellt werden. Und auch hier – um das erneut zu vereinfachen – wären die TuS-Kicker im direkten Vergleich nicht Letzter. Der Klassenerhalt steht also fest.

Unterdessen nahm die Partie des TuS Holzkirchner gegen den FC SF Schwaig wieder einmal einen überaus dramatischen Verlauf. Denn: Die TuS-Kicker legten furios los und führten nach zwei Treffern des bärenstarken Tobias Seidl mit 2:0. „Unser Matchplan ist richtig gut aufgegangen“, betont Drum. „Wir wollten das Zentrum dichtmachen und schnelle Umschaltsituationen schaffen.“

Dennoch ging es nur mit einem 2:1 in die Pause. Schwaigs Vincent Sommer nutzte einen Stellungsfehler in der TuS-Hintermannschaft und verkürzte noch vor dem Halbzeitpfiff. Nach dem Seitenwechsel drückten die Grün-Weißen noch einmal aufs Tempo und wurden belohnt: Nach einer fulminanten Bewegung im Strafraum drosch Holzkirchens Stefan Lechner in der 52. Minute das Leder zur 3:1-Führung ins Netz. „Es hat eigentlich alles danach ausgesehen, dass wir die Partie gewinnen“, meint Drum.

Ab der 70. Minute kam dann aber der Bruch ins Holzkirchner Spiel. „Bei uns wird gerade einfach auch alles bestraft“, meint Drum. Zunächst rutschte Innenverteidiger Alexander Zetterer weg und Schwaigs Sommer markierte das 2:3 (72.), ehe Holzkirchens Leander Haunolder in der Nachspielzeit noch ein Eigentor unterlief. Ein unglückliches 3:3 am Ende, das aber gar nicht so schwer wog. Dann nämlich, als man die Resultate auf den anderen Plätzen kannte und die Holzkirchner Verantwortlichen die hochkomplexen Rechnungen beendet hatten.