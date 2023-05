Aufatmen beim SV Bayrischzell: Klassenerhalt so gut wie sicher

Wacco Schmid: Mission Klassenerhalt fast erfüllt. © tp

Für ein weiteres Jahr in der Kreisklasse kann der SV Bayrischzell planen. Im Nachholspiel beim FC Rottach-Egern gab es einen 3:0-Sieg.

Landkreis – Die Kicker vom Birkenmoos schweben hingegen weiter in akuter Abstiegsgefahr. Nichts zu holen gab es für die DJK Darching in Deisenhofen. Die DJK unterlag nach Pausenführung deutlich mit 1:4.

FC Rottach-Egern – SV Bayrischzell 0:3 (0:0)

Tore: 0:1 Wiedmann (49.), 0:2 Simmerl (55./FE), 0:3 Frege (73.)

Mit einem 3:0-Auswärtssieg in Rottach-Egern hat der SV Bayrischzell den Klassenerhalt so gut wie in der Tasche. Die Hausherren hängen hingegen weiterhin auf dem Relegationsplatz fest.

Im Dauerregen war die erste Halbzeit weitgehend ausgeglichen. Die Hausherren hatten leichte Feldvorteile, konnten ihre beiden Torchancen aber nicht nutzen, sodass es torlos in die Pause ging. Nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste das Spiel im Griff. Nach Steilpass von Paul Frege traf Maxi Wiedmann per Alleingang zum 1:0. Nach einem schnell ausgeführten Freistoß gab es wenig später einen Elfmeter für die Bayrischzeller, den Martin Simmerl zum 2:0 verwandelte. Den Schlusspunkt zum 3:0 setzte Frege selbst mit einem Solo, das er mit einem Schuss in den Winkel abschloss.

„Spielerisch war das ansehnlicher als in Irschenberg, es wurde wieder Fußball gespielt“, sagte Rottachs Trainer Bernhard Gruber. „Wir hatten einige Chancen, haben sie aber nicht reingemacht. Bayrischzell war einfach abgezockter und hat auch verdient gewonnen.“

SV-Trainer Wacco Schmid freute sich über den Sieg. „In der ersten Hälfte hatte Rottach leichte Vorteile, nach der Pause haben wir mehr nach vorne gemacht, waren deutlich überlegen und haben am Ende verdient gewonnen“, meint Schmid. „Es war eine super Teamleistung und wie ein Befreiungsschlag für uns. Jetzt haben wir den Klassenerhalt so gut wie geschafft.“

FC Deisenhofen III – DJK Darching 4:1 (0:1)

Tore: 0:1 S. Sitzberger (17.), 1:1 Montsch (50.), 2:1 Sevkovic (53.), 3:1 Schütz (57.), 4:1 Petereit (73./FE)

Zum zweiten Mal binnen weniger Wochen war die DJK Darching beim FC Deisenhofen III zu Gast. Statt auf dem heimischen Trainingsplatz wurde die Partie im Münchner Vorort auf Kunstrasen ausgetragen. Die Gäste erwischten einen guten Auftakt, gingen nach einer Viertelstunde durch einen Treffer von Simon Sitzberger in Führung und hatten noch weitere gute Möglichkeiten, darunter zwei Alleingänge. Doch die DJK versäumte es, einen zweiten Treffer nachzulegen und wurde dafür nach dem Seitenwechsel bestraft. Mit drei Treffern binnen sieben Minuten drehte Deisenhofen das Spiel und legte per Elfmeter noch den 4:1-Endstand nach.

„Wir waren nicht schlecht, in der zweiten Halbzeit haben wir zehn Minuten geschlafen, und das hat uns einen möglichen Punktgewinn gekostet“, resümierte DJK-Trainer Patrick Lachemeier. „Ansonsten bin ich zufrieden, wir haben trotz einiger kranker und angeschlagener Spieler eine ordentliche Leistung abgeliefert, und der Schiedsrichter war auch richtig gut.“ (Thomas Spiesl)