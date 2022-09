Aufgrund Spielereinsatzes in der Kreisliga-Truppe - Junge Kreuther Mannschaft in Waakirchen

Teilen

Die SG Tegernseer Tal (grün) musste eine Niederlage schlucken. Der FC Real Kreuth II siegte in Gmund. © TP

Die Reserve des FC Real Kreuth muss in Waakirchen mit einer jungen Mannschaft antreten. Grund dafür sind die Sperren der in der Kreisliga eingesetzten Spieler.

Waakirchen – Es ist das erste Landkreis-Derby der Saison für die SG Waakirchen/ Schaftlach, wenn sie am Samstag (15.30 Uhr) die zweite Mannschaft des FC Real Kreuth empfängt. Dabei wollen die Hausherren an die überzeugende Leistung aus dem Nachholspiel während der Woche anknüpfen und ähnlich wie beim souveränen 3:0-Erfolg über Genclikspor Tölz aus einer stabilen Defensive heraus agieren. „Wir wollen sowohl vom Ergebnis als auch vom Spiel an sich auf das Spiel vom Dienstag aufbauen“, erzählt Trainer Vincent Lechner. Einzig eine bessere Chancenauswertung wünscht sich der Übungsleiter.

Denn beim ersten Saisonsieg arbeitete sich die Spielgemeinschaft zwar eine Vielzahl an Möglichkeiten heraus, vergab aber einige Einschussmöglichkeiten. „Wir wollen die Woche mit einem Derby-Heimsieg perfekt beenden“, sagt Lechner. Sein Gegenüber Franz Breunig hingegen sieht die Favoritenrolle klar bei Waakirchen/Schaftlach, auch wenn die Tabellennachbarn jeweils mit drei Punkten nach drei Spielen dastehen.

„Wir kommen mit einer sehr jungen Mannschaft nach Waakirchen“, kündigt Breunig an, denn aufgrund einiger Umstellungen in der Kreisliga-Mannschaft der Kreuther sind manche Spieler noch gesperrt. „Wir haben aber während der Woche gut trainiert und werden mit voller Energie anreisen“, sagt der Kreuther Coach, der sich ebenfalls auf eine solide Defensive beruft. Vergangene Woche kassierten die Enterbacher sieben Treffer vom SV Sachsenkam. So soll es gegen die SG Waakirchen/Schaftlach nicht kommen – mit einem Punkt nach Hause zu reisen ist das Ziel. (Michael Eham)