Aufstiegskampf klar entschieden: TSV Irschenberg setzt mit 5:1-Sieg bei Verfolger Warngau ein Zeichen

Jubeln wie die Profis: Der TSV Irschenberg kehrt in die Kreisklasse zurück. © MKF_MaxKalup

Der TSV Irschenberg ist Meister in der A-Klasse 3. Im entscheidenden Spiel am letzten Spieltag hat sich das Team von Trainer Marcus Huber überraschend deutlich mit 5:1 beim – jetzt zweitplatzierten – SV Warngau durchgesetzt. „Wir haben eine sehr gute Saison gespielt und auch heute das Tüpfelchen auf das i setzen können“, freut sich Huber.

Von einem Reisebus voller TSV-Fans angefeuert, begannen die Gäste offensiver, hatten erste Angriffsaktionen, ohne allerdings richtig gefährlich zu werden. Die Warngauer brauchten etwas mehr Zeit, um in die Partie zu finden. „Wir waren nervöser“, gesteht sich SVW-Coach Daniel Mayer.

Jubel nach dem Schlusspfiff. © MKF_MaxKalup

Doch nach der Anfangsviertelstunde setzten auch die Hausherren erste Akzente nach vorne. Doch dass an diesem Tag das Ballglück und die nötige Abgeklärtheit aufseiten der Irschenberger liegen sollte, zeigte die 19. Minute: Nach einer Flanke von Rudi Scheuck scheiterte Torjäger Sebastian Klaus am TSV-Torwart Martin Futschek, der den Kopfball mit einem herausragenden Reflex über die Latte lenkte. Rund zehn Minuten später hatte Paul Maier seinen Futschek-Moment und jagte den Ball mit einem strammen Fernschuss zum viel umjubelten und wichtigen 1:0 für Irschenberg ins Warngauer Tor. Warngaus Stürmer Klaus zeigte nach dem wichtigen Treffer Größe und gratulierte Maier auf dessen Weg zurück in die eigene Hälfte zu seinem sehenswerten Treffer.

Der TSV Irschenberg hatte die Meister-T-Shirts bereits im Gepäck. © MKF_MaxKalup

Sehenswert war auch der dritte Treffer der Gäste. Denn kurz nach dem Seitenwechsel bewies Stefan Sivon die Kaltschnäuzigkeit, die er als slowakischer Beach-Soccer-Nationalspieler hat, und setzte einen Freistoß von der Mittellinie über den etwas zu weit vor dem Tor stehenden Michael Sonnleitner. Stefan Moser (43./60.) und Petr Stastka (83.) entschieden die Partie endgültig für Irschenberger. Der TSV zog durch den Sieg an Warngau vorbei und steigt als Meister direkt auf. Den Ehrentreffer erzielte Klaus mit einem Lupfer vom Elfmeterpunkt.

„Warngau hätte es auch verdient gehabt“, sagt Huber bescheiden. „Wir hatten heute mit unserer Qualität dem Druck standgehalten und das nötige Spielglück.“ Warngau muss nun über die Relegation gehen und trifft auf die SF Egling. „Wir hatten ja am letzten Spieltag quasi schon ein Relegationsspiel um den Aufstieg und gehen vorbereitet in die Relegation“, findet Mayer. Vielleicht gehen seine Jungs daher mit etwas weniger Nervosität in die nächsten Relegationsspiele.

SV Warngau – TSV Irschenberg 1:5 (0:2)

SV Warngau: Sonnleitner – Schreier (63. Eisenkolb), Nguema, Estner, Moritz (55. Schönauer), D. Stadler, B. Stadler (63. Gsinn), R. Scheuck, Klaus, A. Scheuck, B. Gerr (55. L. Gerr.

TSV Irschenberg: Martin Futschek – L. Spindeldreher, V. Maier (87. F. Spindeldreher), Kirchberger, Christl, Sivon (88. Veigel), P. Maier, Durm (61. Monn), Stastka, Moser (74. Markus Futschek), Palivec.

Tore: 0:1 P. Maier (30.), 0:2 Moser (43.), 0:3 Sivon (53.), 0:5 Statska (83.), 1:5 Klaus (86./FE).

Schiedsrichter: Maximilian Hafeneder.

Zuschauer: 250.