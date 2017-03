Auftakt für Holzkirchen misslungen

0:2-Heimniederlage

Der TuS Holzkirchen verliert sein erstes Spiel nach der Winterpause mit 0:2. „Heute war vielleicht ausschlaggebend, dass wir die Mannschaft waren, die ein oder zwei Fehler zu viel gemacht hat“, sagt Trainer Gediminas Sugzda.

Holzkirchen – Den meisten Zuschauern wird wohl schon vor Anpfiff klar gewesen sein, dass beim ersten Landesliga-Spiel nach der Winterpause kein fußballerisches Feuerwerk zu erwarten war. Da der Hauptplatz gesperrt blieb, mussten der TuS Holzkirchen und der VfB Hallbergmoos auf den hinteren Nebenplatz ausweichen, auf dem der Ball stellenweise mehr hoppelte, als rollte. Ein starker Wind tat sein Übriges.

Doch die Mannschaft von Trainer Gediminas Sugzda ist neben einem attraktivem Kombinationsspiel auch dafür bekannt, dass sie Partien durchaus über den Kampf entscheiden kann. Doch nicht an diesem Spieltag: Nach einer guten ersten Hälfte, in der sich die Holzkirchner nicht mit der Führung belohnten, bestraften die Gäste kurz nach Wiederanpfiff den ersten kapitalen Abwehrfehler zum 0:1. Anschließend fand der TuS kaum Mittel, und der VfB sorgte mit einem Konter in der Nachspielzeit für den 0:2-Endstand.

„Heute war vielleicht ausschlaggebend, dass wir die Mannschaft waren, die ein oder zwei Fehler zu viel gemacht hat“, sagte TuS-Coach Sugzda nach Abpfiff sichtlich enttäuscht. „Bis zum Gegentor hatten wir die komplette Kontrolle, wobei zum Tor die letzten Zentimeter und etwas Glück fehlten.“

Tatsächlich war der TuS in den ersten 45 Minuten spielbestimmend: Bis auf einen Freistoß, den Kapitän Benedikt Zeisel stark aus dem rechten Kreuzeck holte, ließ die Holzkirchner Defensive wenig zu. Im Spiel nach vorne waren gute Ansätze erkennbar, obwohl klare Torschüsse weitestgehend ausblieben. „Wir haben in der Vorbereitung intensiv an unserem Spiel über die Flügel gearbeitet“, verrät Mittelfeld-Spieler Benedict Gulielmo. „Wir haben immer wieder probiert, so vor das Tor zu kommen, doch leider ging bei den vielen guten Hereingaben immer das letzte Quäntchen ab.“ Mehrmals fehlten den Stürmern Julian Allgeier und Stefan Lechner Zentimeter, um den Ball per Kopf oder Fuß ins Tor zu befördern.

Etwa zehn Minuten vor der Pause verbuchte der TuS die bis dahin beste Gelegenheit: Nach einem Zuspiel auf den schnellen Josef Sontheim ging dieser in vollem Tempo an die Grundlinie. Dort behielt er die Übersicht und legte zurück auf Allgeier – doch dessen Schussversuch aus gut acht Metern wurde im letzten Moment abgeblockt. So blieb es in einem mäßigen Landesliga-Duell, bei dem beide Teams vornehmlich und aufgrund der äußeren Bedingungen mit langen Bällen arbeiteten, beim 0:0.

Doch das sollte sich zum Ärger der Holzkirchner schnell ändern: Nur fünf Minuten nach Beginn des zweiten Durchgangs musste Zeisel zum ersten Mal hinter sich greifen. Ein TuS-Verteidiger unterschätzte einen weiten Ball und kam nur noch mit dem Hinterkopf dran, sodass der durchgelaufene Daniel Hartshauser die Kugel plötzlich an seinen Füßen fand und zum 0:1 aus Holzkirchner Sicht einschob. „Das sind Fehler, die uns nicht passieren dürfen“, ärgert sich Sugzda. „Außerdem muss da auch einer mit dem Stürmer mitlaufen.“

In der Folge agierte die Heimmannschaft ziemlich unstrukturiert und zu hektisch. „Hallbergmoos hat das dann auch gut verteidigt“, meint Sugzda. Mit zunehmender Spieldauer lockerte Holzkirchen seine Defensive gezwungenermaßen auf, was den Gästen immer häufiger große Räume und Kontergelegenheiten bescherte. Einzig ein abgefälschter Schuss von Marco Höferth und ein Hochkaräter von Sontheim, der aus etwas spitzem Winkel alleine auf den Schlussmann zulief, sorgten noch einmal für kurze Hoffnungsschimmer bei den Gastgebern. Aber selbst diese Versuche fanden ihren Weg Zentimeter am Gehäuse vorbei oder in den Händen von VfB-Torhüter Nico Merz.

Schließlich setzte sich Hallbergmoos in der Schlussminute nochmals auf dem rechten Flügel durch – die genaue, flache Hereingabe fand den eingewechselten Stefan Huber, der für den 2:0-Endstand für den VfB sorgte. „Wir müssen das jetzt erst mal schlucken, auch wenn es unangenehm ist“, erklärt Holzkirchens Trainer. Seine Elf erhält durch die Pleite einen ersten Dämpfer, der die Sinne schärfen dürfte. Die zuvor perfekte Ausgangslage ist aber nach wie vor gut. Und auch Gulielmo schaut bereits nach vorne: „Wir werden versuchen, es im nächsten Spiel besser zu machen.“

Hans Spiegler

TuS Holzkirchen – VfB Hallbergmoos 0:2 (0:0)

TuS Holzkirchen: Zeisel – Voit (62. Sekiraqa), Schulz, Keßler, Preuhs (82. Gümüs) – Höferth, Gulielmo, Sappl (62. Huber), Sontheim – Allgeier, Lechner.

VfB Hallbergmoos: Merz – Hammerl, C. Mömkes, Edlböck, Hofmaier – Kostorz, Arzberger (72. Hellinger), Fink, Hartshauser (64. Simak) – Held (82. Huber), D. Mömkes.

Tore: 0:1 (50.) Hartshauser, 0:2 (91.) Huber.

Schiedsrichter: Michael Kögel (SV Schwabsoien).

Gelbe Karten: Preuhs, Schulz – Huber.

Zuschauer: 150.

Quelle: fussball-vorort.de