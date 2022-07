Auftakt mit einigen Fragezeichen: TuS Holzkirchen startet in Landesliga-Saison

Auswärts in Ampfing

Von Sebastian Schuch schließen

Der TuS Holzkirchen startet beim TSV Ampfing in die neue Saison der Landesliga Südost. Trainer Joe Albersinger muss auf einige Stammkräfte verzichten.

Holzkirchen – Nach einer durchwachsenen Vorbereitung mit einem fulminanten 6:0-Abschluss gegen den BCF Wolfratshausen (wir berichteten) startet der TuS Holzkirchen am morgigen Samstag in die Saison 2022/23 der Landesliga Südost. Zum Auftakt geht es zum TSV Ampfing (17 Uhr).

Auch wenn sich Ampfing in der vergangenen Spielzeit nur aufgrund des besseren Torverhältnisses vor der Abstiegsrelegation gerettet hat, warnt Trainer Joe Albersinger davor, den Auftaktgegner auf die leichte Schulter zu nehmen: „Man sollte sie nicht aufgrund der Tabellensituation im Vorjahr bewerten. Sie haben eine ordentliche Vorbereitung gespielt.“ Dem TSV gelangen zwei Siege: beim Bezirksligisten SVA Palzing (8:2) und beim Kreisligisten TSV Reichertsheim (2:1). Dafür ging der abschließende Härtetest gegen Mitte-Landesligist TSV Waldkirchen verloren (1:2).

Einige Ausfälle zum Saisonstart

Wie schon in seinem ersten Jahr in Holzkirchen, legt Albersinger den Fokus vor allem auf die Entwicklung der eigenen Mannschaft. Die ist aufgrund der Veränderungen im Kader noch in vollem Gange. „In der Summe haben wir eine Mischung aus Erfahrung und Qualität verloren“, fasst der 56-Jährige den Verlust von Franz Fischer, Benedict Gulielmo und Co. zusammen. „Jetzt müssen andere Spieler in die Rolle reinwachsen.“ Außerdem biete sich für die jungen Spieler die Chance, sich im Landesliga-Aufgebot zu etablieren. Auf sich aufmerksam gemacht haben in der Vorbereitung etwa Noah Gumberger, Alexander Mehringer und Anes Ziljkic. „Wir müssen sie weiter aufbauen“, nimmt Albersinger etwas Druck von den Youngstern.

Wadlbeißer: Alle Folgen des Lokalsport-Podcasts in der Übersicht.

In die Pflicht nimmt er dagegen die arrivierten Spieler im Kader. Damit meint er nicht nur die um die 30, sondern alle mit Landesliga-Erfahrung. Wobei die Holzkirchner gleich zum Auftakt auf einige Stützen verzichten müssen: Rückkehrer Lars Doppler steigt erst kommende Woche wieder ins Lauftraining ein, Neuzugang Bakaray Touray hat beim vorletzten Test in Berg einen Schlag abbekommen, und Florian Mayer kann erst in vier Wochen wieder trainieren. Schwer wiegt zudem der Ausfall von Kapitän Maximilian Drum, der sich gegen Wolfratshausen an den Adduktoren verletzt hat.

Zeisel-Einsatz fraglich

Wer am Samstag das Tor des TuS hütet, entscheidet sich kurzfristig. Stammkeeper Benedikt Zeisel wäre nach seiner Verletzung von Anfang Mai eventuell eine Option, könnte aber auch noch ein, zwei Wochen brauchen. Sollte es nicht reichen, beginnt Neuzugang Lars Lewerenz Sicher im Kader steht dafür Alexander Zetterer. Ob in der Startelf oder zunächst auf der Bank, hält sich Albersinger offen.

Mit dem Selbstvertrauen des Kantersiegs gegen Wolfratshausen ist der Trainer guter Dinge für den Saisonstart. Auf dem Platz bleibt bleibt ein konzentriertes Auftreten für ihn die Grundlage des Erfolgs. Aber: „Wir dürfen das Fußballspielen nicht vergessen. Wir brauchen schon beides.“ Vor allem das Offensivspiel funktionierte gegen den BCF gut, „die Spiele gegen Berg und Gilching haben uns aber gezeigt, wo wir ansetzen müssen“.

Der Kader

Tor: Alperen Adatepe, Markus Grünewald, Lars Lewerenz, Benedikt Zeisel.

Abwehr: Andreas Bauer, Lars Doppler, Yasin Keskin, Lukas Krepek, Aron Mättig, Alexander Mehring, Furkan Yavuz, Alexander Zetterer.

Mittelfeld: Charles Chauque, Maximilian Drum, Leander Haunolder, Christopher Korkor, Pirmin Lindner, Florian Mayer, Florian Siebler.

Angriff: Sean Erten, Noah Gumberger, Stefan Lechner Chaka Menelik Ngu Ewodo, Tobbias Seidl, Bakaray Touray, Anes Ziljkic.

Trainerteam: Joe Albersinger, Kurt Kowarz, Thomas Zetterer (neu).

Neuzugänge: Alperen Adatepe, Noah Gumberger (beide eigene U19), Charles Chauque, Alexander Mehringer (beide SV Planegg-Krailling), Leander Haunolder, Anes Ziljkic (beide SV Heimstetten), Lars Lewerenz (TuS Bad Aibling), Chaka Menelik Ngu Ewodo (TSV 1865 Dachau), Bakaray Touray (VfB Forstinning).

Abgänge: Anton Bauer, Sebastian Bauer (beide pausieren), Harouna Boubacar (TSV Grünwald), Franz Fischer (Karriereende), Benedict Gulielmo (TSV Otterfing), Sepp-Renee Kollie (TSV 1880 Wasserburg), Mick Paal (TuS Geretsried), Nikolaos Rizzo (SV Waldperlach).