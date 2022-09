Aus gegen Penzberg: Der Pokal ist für den TSV Otterfing abgehakt

Eine ordentliche Figur machte Josef Pallauf bei seinem Debüt im Tor des TSV Otterfing – musste aber fünfmal hinter sich greifen. © THomas Plettenberg

Mit einer deutlichen Niederlage gegen Penzberg endet der Toto-Pokal im Kreis Zugspitze für den TSV Otterfing im Halbfinale.

Otterfing – Es soll nicht despektierlich gegenüber dem 1. FC Penzberg klingen, wenn die Otterfinger nach dem Ausscheiden aus dem Pokalwettbewerb nur eine kleine Krokodilsträne übrig haben. Der Bezirksligist um den Gmunder Franz Huber, der lange für den FC Real Kreuth aktiv war und auch schon den Landesligisten TuS Holzkirchen verstärkt hatte, misst dem Pokalwettbewerb eine höhere Wertschätzung bei, die sich in einer starken Aufstellung widerspiegelte. Der 5:1-Erfolg der Gäste war zweifelsfrei verdient und wäre auch in einer Otterfinger Traumbesetzung schwer abwendbar gewesen.

Josef Pallauf steht seinem TSV Otterfing bedingungslos bei. Ob in der Reserve, als Kreisliga-Stürmer oder -Verteidiger ist für ihn zweitrangig. Wenn der Trainer ihn braucht, ist der da. Aber dass er die Torwart-Handschuhe überzieht, ist neu. „Der Utti (Christian Utmaelleki, d. Red.) geht angesichts der nahenden Hochzeit kein Verletzungsrisiko ein und die anderen möglichen Kandidaten waren verletzt oder gebunden“, verdeutlicht Spielertrainer Benedict Gulielmo. Und der frisch zum Keeper beförderte Pallauf hatte alle Hände voll zu tun.

Die Gäste waren vom Anpfiff weg dominant und rollten eine Angriffswelle um die andere auf das Otterfinger Gehäuse. Fast zwangsläufig stellte sich der Erfolg ein. Es war Huber, der den Torreigen eröffnete. Denny Krämer, der erfolgreichste Penzberger Stürmer, erhöhte auf 2:0 und als Huber die Führung ausbaute, waren alle Pfosten eingeschlagen. In seiner bezirksligatauglichen Besetzung war Penzberg am Nordring nicht zu knacken. Auch wenn Maximilian Dengler Sekunden vor dem Pausenpfiff auf 1:3 verkürzte.

Zweite Hälfte gestaltet sich ausgeglichener

Im zweiten Abschnitt konnten die Otterfinger die Gäste erfolgreicher vom eigenen Strafraum fernhalten. Auch davon begünstigt, dass die Penzberger nicht mit Macht auf den nächsten Treffer drängten. Für sie geht es darum, das Endspiel um den Zugspitz-Titel zu erreichen. So wie schon mehrfach in den Jahren zuvor, als sie auf bayerischer Ebene sogar den Landesligisten TuS Geretsried eliminiert hatten. Und den Liga-Alltag am Samstag gegen den SV Aubing will der aktuelle Bezirksliga-Sechste auch mit Erfolg bestreiten. „Bis zur 75. hatte Penzberg keinen Torschuss mehr“, berichtet Gulielmo, „und wir haben leider Hundertprozentige auf das 2:3 oder 3:3 ausgelassen.“

Das finale Machtwort sprach der Schiedsrichter, der Stefan Ott nach einem Foul mit Rot zum Duschen schickte. Zwei Tore Rückstand und einer weniger auf dem Platz waren nicht mehr auszugleichen.

TSV Otterfing – 1. FC Penzberg 1:5 (1:3)

TSV Otterfing: Pallauf - Riblinger, M. Eder, Lankes (89. Killer), Michaeli - Meier (20. Blaschke), Gulielmo (65. K. Eder), Ott, Küfler, Bacher (77. Schofhauser) - Dengler (65. S. Eder).

Tore: 0:1 Huber (14.), 0:2 Krämer (28.), 0:3 Huber (38.), 1:3 (45.) Dengler, 1:4/1:5 Krämer (77./89.).

Gelbe Karten: Blaschke, Gulielmo, M. Eder, Riblinger - Krämer, Panholzer, Kurtz.

Rote Karte: Ott (Otterfing/67./Foul).

Schiedsrichter: Julian Spies (FC Deisenhofen).

Zuschauer: 110.