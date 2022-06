Ausdruck des Mannschaftserfolgs: Erstmals erringen zwei Angreifer die Torjägerkanone

Von: Sebastian Schuch

Top-Torjäger Nummer eins: Maximilian Wiedmann (M.) mit Redakteur Sebastian Schuch (l.) und Johann Marx von der König-Ludwig-Brauerei Holzkirchen. © THOMAS PLETTENBERG

Erstmals gewinnen zwei Fußballer im Landkreis Miesbach die Torjägerkanone: Maximilian Wiedmann vom SV Bayrischzell und Sebastian Klaus vom SV Warngau.

Bayrischzell/Warngau – 25 Tore: Mehr Treffer erzielte in der abgelaufenen Fußballsaison kein Kicker im Landkreis für einen Verein. Damit ist 25 auch die benötigte Ausbeute für die Torjägerkanone der Heimatzeitung. Erstmals seitdem diese seit der Saison 2015/16 vergeben wird, gibt es zwei Gewinner: Maximilian Wiedmann vom SV Bayrischzell und Sebastian Klaus vom SV Warngau.

Eine neue Situation, die ganz schnell gelöst war. Statt nach höherer Liga, weniger Einsätzen oder Elfmetertoren zu werten, waren sich die Redaktion und Johann Marx von der König-Ludwig-Brauerei Holzkirchen schnell einig, dass beide die Torjägerkanone und den Bierpreis von jeweils fünf Kästen Oberbräu erhalten. „Eine für alle faire Lösung hätte es nicht gegeben“, meint Marx mit Blick auf die Alternativen. Als Vorsitzender des SV Bayrischzell ist er zudem froh, dass er erstmals einen seiner Spieler auszeichnen darf.

Wobei Wiedmann, der vier Spiele vor Saisonende umgeknickt war und nur mit getaptem rechten Sprunggelenk spielen konnte, die Unterstützung der Mannschaft in den Vordergrund stellt: „Ich habe mich reingestellt und die ganze Mannschaft hat versucht, mich irgendwie anzuschießen.“ Außerdem habe Kapitän Martin Simmerl ihn die Elfmeter schießen lassen. Zwei wichtige Treffer in der Endabrechnung.

Aber auch die Mannschaft kann Wiedmann danken, der fast die Hälfte der insgesamt 58 Bayrischzeller Tore erzielt hat und somit ein wichtiger Faktor für den fünften Platz als Aufsteiger war. „Wir haben vor der Saison überlegt, ob wir überhaupt den Gang in die Kreisklasse machen, weil wir von der Personaldecke so dünn besetzt waren“, sagt der 29-Jährige. Rückblickend die richtige Entscheidung. „Wir sind ein eingeschworener Haufen in Bayrischzell“, erklärt Wiedmann den Schlüssel zum Erfolg.

Klaus‘ erste Saison als Stürmer

Klaus hebt ebenfalls die Gesamtleistung der Mannschaft hervor, die sich mit dem Aufstieg in die Kreisklasse belohnt hat. Für den 33-Jährigen ist die eigene Torausbeute trotzdem überraschend. „Das war mein erstes Jahr als Stürmer. Sonst war ich eigentlich eher Allrounder.“ Trotz der ungewohnten Rolle als Top-Torjäger habe er in den Relegationsspielen gegen Egling, in denen er wieder etwas defensiver spielte, keinen besonderen Druck verspürt. „Da ist nur um das große Ganze gegangen: um den Aufstieg.“ Für seine fünf Kisten Oberbräu hat sich der Warngauer bereits etwas überlegt: Er möchte die Flaschen beim Freundschaftsspiel gegen Unterhaching am 24. Juni verkaufen und den Erlös der Warngauer Jugend zugutekommen lassen.

Top-Torjäger Nummer zwei: Sebastian Klaus (M.) mit Johann Marx (l.) und Sebastian Schuch. © Thomas Plettenberg

Wobei er selbst urlaubsbedingt nicht gegen die Elf von Sandro Wagner auflaufen kann, und somit seine erfolgreiche Saison nicht mit einem Tor gegen den Regionalligisten krönen könnte. „Mein Highlight ist, dass ich in Sachsenkam als Legende mitspielen darf“, freut sich Klaus stattdessen auf das Benefizspiel der Oberland-Auswahl gegen Benny Lauths Bananenflanker am 10. Juli.

Wichtig ist Wiedmann und Klaus, dass auch die Leistung von Marek Palivec gewürdigt wird: Er hat mit je 14 Treffern für Türk Spor Hausham und den TSV Irschenberg eigentlich mehr Tore erzielt – allerdings nicht für einen Verein, weshalb die Treffer vom Bayerischen Fußball-Verband separat gewertet werden. Das ist auch für die Heimatzeitung maßgeblich. Palivecs Torriecher würdigen wir in einer der nächsten Ausgaben auf andere Weise.